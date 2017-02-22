​Расширен перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу одного окна в центрах «Мои Документы» (МФЦ). С февраля жители региона могут получить там российские паспорта и заменить водительские права.



– Создание сети МФЦ способствовало повышению качества и, самое главное, доступности государственных услуг для граждан, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – К примеру, если раньше жителям Брейтовского района необходимо было для замены водительских прав ездить в Некоуз, то теперь они могут обратиться в МФЦ в своем муниципальном районе.



С февраля новые услуги, предоставляемые по линии МВД России, стали обязательными для всех филиалов МФЦ. Они включены в перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу одного окна в МФЦ федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов, утвержденный постановлением Правительства РФ.



Раньше водительские права граждане могли получить только в отдельных подразделениях ГИБДД (Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Углич, Некоуз, Петровск). Замена водительских прав в МФЦ увеличит доступность этой услуги для населения. В отличие от ГИБДД, МФЦ принимает документы в каждом центре муниципального района.



– За прошлый год центры «Мои Документы» предоставили более 601 тысячи государственных и муниципальных услуг, из которых около 14 тысяч – документы на получение услуги по оформлению паспорта гражданина РФ, – рассказал директор департамента информатизации и связи Ярославской области Михаил Городилов. – По новой для МФЦ услуге «замена водительского удостоверения» в феврале этого года обратились 130 заявителей. Кроме того, в МФЦ уже выдано 133 паспорта гражданина РФ.



Ранее центры «Мои Документы» не выдавали паспорта, а только принимали заявления и документы для их оформления. С 2017 года в филиалах МФЦ заявители могут не просто подать документы на получение или замену паспорта гражданина РФ, но и получить его здесь же.



Решение о предоставлении той или иной услуги остается за государственным органом.