​21 февраля Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области (бизнес-инкубатор) стала площадкой для обмена опытом поддержки МиСП. В рамках рабочей встречи с делегацией Вологодской области обсуждались практики работы с предпринимателями бизнес-инкубаторов двух регионов.



Инициатором встречи стал департамент экономического развития Вологодской области, заинтересовавшийся опытом работы Ярославского бизнес-инкубатора.



– Мы встречались с ярославскими коллегами на разных площадках. В Ярославском регионе наработан ценный опыт поддержки и взращивания стартапов, который будет нам очень полезен. Мы, в свою очередь, поделимся своими проектами. Уверен, что в процессе этой коммуникации мы сможем выработать решения, которые позволят нам повысить эффективность работы, – отметил начальник управления развития малого и среднего предпринимательства, заместитель начальника департамента экономического развития Вологодской области Александр Ермолов.



И в Ярославской, и в Вологодской областях в настоящее время ведется активная деятельность по разработке эффективных инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства. Одна из форм этой работы – организация бизнес-инкубаторов, где начинающим предпринимателям оказывается необходимая помощь в развитии бизнеса.



В рамках конференции и круглого стола участники встречи обсудили опыт Ярославского бизнес-инкубатора по работе с резидентами и федеральными институтами развития. Проанализировали наработанные программы развития стартап-команд, привлечения венчурных инвестиций и т.д.



Основной принцип работы Ярославского бизнес-инкубатора с начинающими предпринимателями – это принцип единого окна. Здесь бизнес-проекты получают не только площадку для реализации, но и необходимую консультационную, маркетинговую поддержку. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области также создает возможности для реализации новых проектов на площадках крупного бизнеса, организует кооперацию между крупным, малым и средним бизнесом, способствует внедрению инновационных практик.



Такой подход находит отклик у предпринимателей. В результате в Ярославском бизнес-инкубаторе появляются перспективные проекты, вызывающие интерес со стороны инвесторов. Один из них – проект Олега Лукавенко MeerkoCRM (электронный блокнот риелтора) – не только попал в заочный акселератор Фонда развития интернет-инициатив, но и уже получил инвестиции на сумму 750 тысяч рублей от частного инвестора. И таких примеров немало, отмечают в инвестиционном блоке Правительства региона.



– Инвестиционный блок Правительства Ярославской области работает над формированием эффективных практик поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. Мы создаем все условия для развития уникальной атмосферы поддержки начинающих предпринимателей, в том числе активно реализуем меры государственной поддержки – имущественной, консультационной, инженерно-технической, финансовой. Это способствует формированию положительного инвестиционного климата в Ярославской области и привлечению в регион новых инвестиционных проектов. Уверена, что обмен опытом и лучшими практиками позволит нашим регионам повысить качество работы с субъектами малого и среднего бизнеса, – сказала, открывая встречу, советник заместителя председателя Правительства Ярославской области Галина Пенягина.



Справка



Государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)» – объект инфраструктуры поддержки предпринимательства, стартап-команд, инновационных, производственных проектов и бизнес-идей на территории Ярославской области. Ярославский бизнес-инкубатор стал лучшим бизнес-инкубатором 2016 года в рамках премии MegaBazaar StartUp Awards. Он работает с 2009 года, в настоящее время на его площадке 40 резидентов. Еще 20 проектов готовится к запуску.