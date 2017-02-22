​Запуск региональной программы газификации сегодня стал главным вопросом расширенного заседания Правительства области. Врио губернатора Дмитрий Миронов сообщил, что в течение ближайших пяти лет, с 2017 по 2021 год, будет построено более 570 километров новых газовых сетей. На эти цели компания «Газпром» планирует направить около 2 миллиардов рублей.



– Принятая и утвержденная программа газификации Ярославской области чрезвычайно важна для перспективного развития региона, – сказал Дмитрий Миронов. – Она позволит сделать жизнь людей более комфортной, повысить инвестиционную привлекательность территорий, даст толчок к развитию существующих производств. Она также даст возможность более эффективно расходовать бюджетные средства на социальные программы.



Глава региона напомнил, что реализация столь масштабного проекта стала возможной благодаря достигнутым между Правительством области и компанией «Газпром» договоренностям. Регион взял на себя обязательства погасить накопившуюся перед компанией задолженность в течение пяти лет. На начало года она составляла больше 6,5 миллиарда рублей. План реструктуризации уже утвержден. Кроме того, необходимо обеспечить безупречную оплату всех текущих платежей.



В свою очередь, «Газпром», как прозвучало из доклада заместителя председателя Правительства Виталия Ткаченко, до 2021 года инвестирует около 2 миллиардов рублей и построит 576 километров новых газовых сетей. Газом будет обеспечено более 40 населенных пунктов в 10 муниципальных районах. Уровень газификации сельской местности, таким образом, вырастет сразу на несколько пунктов. В настоящее время на селе газифицировано только 32% домохозяйств.



Солидные вложения будут сделаны в Ярославскую область уже в этом году. Планируется, что затраты «Газпрома» на реализацию программы составят порядка миллиарда рублей. Работы начнутся сразу в пяти районах: Рыбинском, Ярославском, Ростовском, Переславском и Мышкинском. Общая протяженность газопроводов, как между населенными пунктами, так и внутри них, составит около 200 километров. Будет газифицировано больше 7700 домов.



В настоящее время идет процесс подготовки и утверждения проектно-сметных документаций. Затем начнутся строительно-монтажные работы. Программа синхронизации действий между регионом и ПАО «Газпром» по строительству магистральных газопроводов и внутрипоселковых сетей занимает особое место.



– Программа синхронизации – это еще одно обязательство Ярославской области для реализации основного проекта, – добавил Виталий Ткаченко. – Компания «Газпром» строит основные сети, мы – внутрипоселковые. Кроме того, нам необходимо будет осуществить ряд мероприятий по подключению потребителей. Это и строительство новых котельных, и модернизация существующих.



Дмитрий Миронов обратил внимание глав районов, которых затронет программа газификации, на то, что они должны обеспечить полную готовность своих территорий к началу работ.



Как отметил председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, по погашению задолженности самая неблагоприятная ситуация сложилась в Ростовском и Ярославском районах. Глава Ростовского МР Владимир Гончаров сообщил, что задолженность за природный газ формировалась в течение последних четырех лет, однако буквально в этом месяце наметилась новая положительная тенденция.



– В этом месяце, впервые за последние четыре года, оплата за газ составила 95 процентов, – сообщил Владимир Гончаров. – Всего было выплачено более 70 миллионов рублей. Мы надеемся, что тенденция сохранится и дальше.



Что касается программы синхронизации, то Владимир Гончаров отметил, что в Петровском поселении распределительные сети уже построены, в Семибратовском завершена работа по подготовке и прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации.



Глава Ярославского района Татьяна Хохлова тоже заверила, что вопрос ликвидации задолженности за газ решается. К концу отопительного сезона он будет полностью снят.



– Попрошу всех коллег держать этот вопрос на контроле, работать над его решением ежедневно и буквально в ручном режиме, – подвел итог Дмитрий Степаненко. – От динамики погашения задолженности за газ во многом будет зависеть судьба не только текущей программы, но и все дальнейшие совместные проекты.