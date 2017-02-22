​22 февраля в ДК имени Добрынина состоялся торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества. На нем присутствовали ветераны, участники боевых действий, представители общественных ветеранских организаций. С наступающим праздником собравшихся поздравил врио губернатора Дмитрий Миронов.



– Российский народ всегда гордился своими защитниками, их доблестью и блестящими победами. В историю страны вписаны имена многих поколений героев, – сказал Дмитрий Миронов. – В этом списке достойное место занимают уроженцы Ярославской земли: святой благоверный князь Александр Невский, адмирал Ушаков, маршал Толбухин, участники Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты… Тысячи наших земляков с честью защищали Родину.



Дмитрий Миронов выразил признательность ветеранам, которые в самые трудные для страны моменты действовали четко и профессионально, были верны присяге и долгу, поблагодарил тех, кто служит в армии сегодня.



Глава региона вручил грамоты губернатора за достижение высоких результатов в служебной деятельности, профессионализм и личный вклад в выполнение задач по укреплению обороноспособности страны генерал-майору Андрею Ильиных и полковнику Алексею Щеголю, который является заместителем начальника Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. Кроме того, благодарностью губернатора Ярославской области поощрены заместитель начальника кафедры Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны полковник Анатолий Пискунов и военный комиссар города Ростова, Борисоглебского и Ростовского районов Борис Поспелов – за большой вклад в качественную организацию мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу в 2016 году.