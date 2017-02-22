​21 февраля заместитель председателя Правительства области Роман Колесов провел межведомственное совещание по вопросам использования земель сельскохозяйственного назначения в границах особо охраняемых природных территорий и взаимодействия при предоставлении права пользования участками недр. В обсуждении приняли участие представители управления Россельхознадзора и всех заинтересованых органов исполнительной власти.



– Особо ценные земли сельскохозяйственного назначения должны передаваться в частную собственность и под дачную и коттеджную застройку строго в соответствии со всеми установленными правилами. И первый шаг в решении этой задачи – проведение инвентаризации земель, – сказал Роман Колесов. – Для грамотного использования природных ресурсов необходим консолидированный подход, совместная работа власти всех уровней.



Участники совещания отметили важность согласованных действий при предоставлении земель сельхозназначения для осуществления недропользования и добычи общераспространенных полезных ископаемых. Также в зоне особого внимания – перевод земель в категорию промышленных, выдача разрешений на снятие плодородного слоя земли, контроль за соблюдением условий использования земель и за рекультивацией нарушенных земель.



Участники совещания также обсудили вопросы уточнения и корректировки границ особо охраняемых природных территорий лесного фонда в тех случаях, когда имеются пересечения с установленными границами населенных пунктов или частичные наложения на земельные участки других категорий.



По итогам заседания принято решение о создании специальной рабочей группы. Она будет заниматься вопросами проведения инвентаризации земель, определением перечней участков и земельных массивов, которые в настоящее время не используются по назначению, организацией комплексных работ по исключению таких земель из особо охраняемых природных территорий.



– Собственники земель сельскохозяйственного назначения должны помнить об ответственности за неиспользование или нецелевое использование таких земель, – подчеркнул Роман Колесов.