​В Ярославле на Даманском острове идет процесс изготовления гигантской масленичной куклы.



Кукла высотой 5,5 м будет сделана из соснового бруса и фанеры и потом покрашена. Цветовая гамма для Главной куклы Ярославской Масленицы выбрана природная - коричнево-зелено-желтые тона.



Материалы для проекта предоставили партнеры Главной Масленицы страны – ООО "Берега-Строй", а также комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля. Разработкой дизайна и изготовлением куклы занимается архитектор из Санкт-Петербурга Максим Дудкин, уроженец Ярославля.



– В этом образе соединились народные традиции и геометрия. Несмотря на нестандартный подход к исполнению, образ получился вполне узнаваемым, –рассказал Максим Дудкин.



Сейчас каркас Главной Масленичной куклы уже установлен в вертикальном положении. Однако работа над ней еще не завершена. Куклу необходимо обшить фанерой и покрасить. 26 февраля дизайнерская кукла будет сожжена на Большом Масленичном костре.