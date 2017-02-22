|В Ярославле на Даманском острове идет процесс изготовления гигантской масленичной куклы.
Кукла высотой 5,5 м будет сделана из соснового бруса и фанеры и потом покрашена. Цветовая гамма для Главной куклы Ярославской Масленицы выбрана природная - коричнево-зелено-желтые тона.
Материалы для проекта предоставили партнеры Главной Масленицы страны – ООО "Берега-Строй", а также комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля. Разработкой дизайна и изготовлением куклы занимается архитектор из Санкт-Петербурга Максим Дудкин, уроженец Ярославля.
– В этом образе соединились народные традиции и геометрия. Несмотря на нестандартный подход к исполнению, образ получился вполне узнаваемым, –рассказал Максим Дудкин.
Сейчас каркас Главной Масленичной куклы уже установлен в вертикальном положении. Однако работа над ней еще не завершена. Куклу необходимо обшить фанерой и покрасить. 26 февраля дизайнерская кукла будет сожжена на Большом Масленичном костре.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 18:30
18 просмотров
2017.02.22 В Правительстве области обсудили вопросы использования земель в границах особо охраняемых природных территорий2017.02.22 Дмитрий Миронов поздравил ярославцев с Днем защитника Отечества2017.02.22 Дмитрий Миронов: «В течение ближайших пяти лет компания «Газпром» построит в регионе более 570 километров газовых сетей»2017.02.22 Дмитрий Миронов: «В течении ближайших пяти лет компания «Газпром» построит в регионе более 570 километров газовых сетей»2017.02.22 Ярославская и Вологодская области обменялись опытом по поддержке малого и среднего предпринимательства