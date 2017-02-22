|Дорогие ветераны, военнослужащие, гражданский персонал Вооруженных Сил!
От всей души поздравляю вас с праздником!
День защитника Отечества – для страны особенный. Он объединяет сильных, твердых духом людей, всех, кто служил или служит в Вооруженных Силах страны, оберегая покой мирных граждан.
На протяжении веков наши прадеды и деды отстаивали интересы Родины, защищали государство от врага. Подвиг русского солдата навсегда останется образцом мужества, героизма, бесстрашия и отваги.
Служить в Вооруженных Силах России с такими великими традициями – всегда было и остается почетно и ответственно.
Поздравляю всех, кто посвятил свою жизнь защите родного Отечества!
Счастья, здоровья, благополучия вашим родным и близким – всем, кто вас ждет, поддерживает и любит!
Мирного неба всем нам над головой!
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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