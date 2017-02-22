​Дорогие ветераны, военнослужащие, гражданский персонал Вооруженных Сил!

От всей души поздравляю вас с праздником!

День защитника Отечества – для страны особенный. Он объединяет сильных,  твердых духом людей,  всех, кто служил или служит в Вооруженных Силах страны, оберегая покой  мирных  граждан. 

На протяжении веков наши прадеды и деды отстаивали интересы Родины, защищали  государство от врага. Подвиг русского солдата навсегда останется образцом мужества, героизма, бесстрашия и отваги.

Служить в Вооруженных Силах России с такими великими традициями – всегда было и остается почетно и ответственно. 

Поздравляю всех, кто посвятил свою жизнь защите родного Отечества!

Счастья, здоровья, благополучия вашим родным и близким – всем, кто вас ждет, поддерживает и любит!

Мирного неба всем нам над головой!  

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов 

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
08:00
8 просмотров
2017.02.23 Поздравление Дмитрия Степаненко с Днем защитника Отечества
2017.02.22 В Ярославле монтируют дизайнерскую масленичную куклу
2017.02.22 В Правительстве области обсудили вопросы использования земель в границах особо охраняемых природных территорий
2017.02.22 Дмитрий Миронов поздравил ярославцев с Днем защитника Отечества
2017.02.22 Дмитрий Миронов: «В течение ближайших пяти лет компания «Газпром» построит в регионе более 570 километров газовых сетей»