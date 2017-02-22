​Дорогие ветераны, военнослужащие, гражданский персонал Вооруженных Сил!



От всей души поздравляю вас с праздником!



День защитника Отечества – для страны особенный. Он объединяет сильных, твердых духом людей, всех, кто служил или служит в Вооруженных Силах страны, оберегая покой мирных граждан.



На протяжении веков наши прадеды и деды отстаивали интересы Родины, защищали государство от врага. Подвиг русского солдата навсегда останется образцом мужества, героизма, бесстрашия и отваги.



Служить в Вооруженных Силах России с такими великими традициями – всегда было и остается почетно и ответственно.



Поздравляю всех, кто посвятил свою жизнь защите родного Отечества!



Счастья, здоровья, благополучия вашим родным и близким – всем, кто вас ждет, поддерживает и любит!



Мирного неба всем нам над головой!



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов