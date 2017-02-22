|Дорогие защитники Отечества! Ветераны, военнослужащие!
Примите искренние поздравления с 23 февраля! Этот праздник по праву является символом отваги, мужества и патриотизма. Мы отдаем дань уважения воинам, защищавшим Родину в разные исторические эпохи. И чествуем тех, кто сегодня самоотверженно ей служит, надежно охраняя мир и безопасность граждан.
Каждый мужчина – защитник. Прежде всего, своей семьи. Поэтому желаю, чтобы мир и благополучие никогда не покидали ваш дом.
Примите пожелания здоровья и счастья! Всегда храните в сердце боевой дух, оберегая от невзгод своих родных и близких!
С Днем защитника Отечества!
Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко
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