​Дорогие защитники Отечества! Ветераны, военнослужащие!



Примите искренние поздравления с 23 февраля! Этот праздник по праву является символом отваги, мужества и патриотизма. Мы отдаем дань уважения воинам, защищавшим Родину в разные исторические эпохи. И чествуем тех, кто сегодня самоотверженно ей служит, надежно охраняя мир и безопасность граждан.



Каждый мужчина – защитник. Прежде всего, своей семьи. Поэтому желаю, чтобы мир и благополучие никогда не покидали ваш дом.



Примите пожелания здоровья и счастья! Всегда храните в сердце боевой дух, оберегая от невзгод своих родных и близких!



С Днем защитника Отечества!



Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко