​Дорогие защитники Отечества! Ветераны, военнослужащие!

Примите искренние поздравления с 23 февраля! Этот праздник по праву является символом отваги, мужества и патриотизма. Мы отдаем дань уважения воинам, защищавшим Родину в разные исторические эпохи. И чествуем тех, кто сегодня самоотверженно ей служит, надежно охраняя мир и безопасность граждан.

Каждый мужчина – защитник. Прежде всего, своей семьи. Поэтому желаю, чтобы мир и благополучие никогда не покидали ваш дом.

Примите пожелания здоровья и счастья! Всегда храните в сердце боевой дух, оберегая от невзгод своих родных и близких!

С Днем защитника Отечества!

Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко

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