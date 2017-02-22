​23 февраля  врио губернатора Дмитрий Миронов, председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, члены регионального правительства приняли участие в торжественной  церемонии возложения венков и цветов на Воинском мемориальном кладбище.  С утра почтить память погибших на полях сражений пришли ветераны Великой Отечественной войны, военной службы, военнослужащие, руководители органов исполнительной власти региона и города Ярославля, представители общественных молодежных организаций, учащиеся школ.  

Глава региона возложил венки и цветы к обелискам «Звезда» и «Ангел», к мемориалу Героям Советского Союза, на могилы погибших на Северном Кавказе.

– В историю страны вписаны имена многих  поколений. И в этом списке достойное место занимают уроженцы Ярославской области.  Тысячи наших земляков с честью защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, отстаивали интересы страны в Афганистане, и защищали суверенитет и территориальную целостность  России в Дагестане и Чечне, выполняли свой долг в вооруженных локальных конфликтах по всему миру, – сказал Дмитрий Миронов. – Патриотизм, стойкость, отвага, самоотверженность – именно эти качества всегда отличали солдат и офицеров Российской армии. В самые трудные для страны моменты они действовали четко и грамотно, были верны присяге и своему долгу. Всех поздравляю с праздником, с  Днем защитника Отечества!

Глава региона пообщался с родителями погибших воинов. Узнал, что их волнует и какая необходима  помощь. Для решения озвученных проблем,  дал соответствующие поручения.

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