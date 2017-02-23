​В областном центре продолжаются масленичные гулянья, которые в этом году отличаются большой разнообразной программой. Так на Стрелке сегодня впервые заработал Масленичный поезд.



Традиция катания на лошадях по центру города в масленичные дни была заложена еще несколько веков назад. Автором первого масленичного маскарадного поезда в России стал основатель первого русского театра ярославец Федор Волков. Шествие состоялось в 1763 г. в Москве и было приурочено к торжествам по случаю коронации Екатерины II. Процессия состояла из 200 огромных колесниц, запряженных волами, где демонстрировались живые картины, выступали хоры и оркестры. В Ярославле маршрут проезда пролегал через Духовскую улицу.



Сегодня катания были устроены на Стрелке. Первый масленичный поезд возглавил председатель Правительства Дмитрий Степаненко.



– Думаю, что эта возрожденная традиция придется по душе не только ярославцам, но и многочисленным гостям нашего региона. Ярославль по праву назван столицей «Золотого Кольца России». И этот статус нам особенно важно подтверждать интересными мероприятиями в год юбилея маршрута. Уверен, многим ярославцам и гостям области понравилась наша главная елка с ее представлениями и яркой насыщенной программой. Большой популярностью у людей пользуется и бесплатный каток. – отметил Дмитрий Степаненко, – поэтому в рамках Масленичной недели мы тоже сделали несколько смелых заявок. Это и масленичный поезд, рекордные акции, обширная концертная программа с участием звезд российской эстрады и наших ярославских артистов, новые формы развлекательных мероприятий. Нам очень важно развивать эти инициативы с целью формирования туристической привлекательности и ивестиционного имиджа региона.



Масленичные гулянья продлятся в областном центре до воскресенья. Каждый день ярослацев ждет большая насыщенная программа. Например, в субботу все пришедшие на Советскую площадь смогут принять участие в акции-рекорде «Дай пять». А в воскресенье ярославцы и гости города смогут поучаствовать в приготовление самого большого блинного пирога в России.