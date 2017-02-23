​В Ярославле 23–24 февраля проходит первенство мира по смешанным единоборствам (ММА) среди юношей 16-17 лет. Сегодня в торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие врио губернатора Дмитрий Миронов, президент национальной федерации смешанных единоборств Федор Емельяненко и президент федерации ММА Ярославской области Денис Шибанков.



Такие соревнования состоялись впервые за всю историю ММА. Ярославль не случайно был выбран местом их проведения: на счету города опыт успешного проведения первенства России по смешанному боевому единоборству среди юниоров в 2014 году.



– Сегодня на этом празднике спорта я рад приветствовать нашего прославленного российского борца, обладателя многочисленных титулов и убедительных побед, просто «русского богатыря» Федора Емельяненко, – сказал Дмитрий Миронов. – Мне очень приятно, что именно Ярославль, официальная столица «Золотого кольца России», выбран местом проведения столь престижного соревнования – первенства мира среди юношей по смешанному боевому единоборству. Для нас это большая честь и свидетельство достойного уровня спортсменов.



Глава региона отметил, что развитие детско-юношеского спорта является одним из приоритетных направлений работы Правительства Ярославской области. Для молодых ребят сегодняшние соревнования – это трамплин в спортивной карьере.



– Рад приветствовать вас на Ярославской земле, в одном из самых древних и самых красивых городов России, – обратился к участникам соревнований Федор Емельяненко. – Желаю всем ребятам поменьше травм и удачного выступления. Скоро вы попадете в сборные ваших стран и будете соревноваться на взрослых чемпионатах мира.



Президент региональной федерации ММА Денис Шибанков поблагодарил Дмитрия Миронова за поддержку в организации соревнований.



Первенство организовано в соответствии с требованиями и правилами Всемирной Ассоциации ММА (WMMAA). Соревнования проходят в личном зачете в 9 весовых категориях: до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 61.2 кг, до 65,8кг, до 70,3кг, до 77,1кг, до 84кг, до 94 кг, с подведением командного зачета среди стран-участниц.



Программа соревнований включает в себя два состязательных дня: в первый прошли отборочные поединки, во второй — финальные бои.