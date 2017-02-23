|25 февраля в Ярославле установлен новый рекорд России. Жители и гости столицы Золотого Кольца провели самую длинную эстафету приветствий «Дай Пять». Акция состоялась в рамках Главной Масленицы страны.
Эстафета прошла на Советской площади. Участников акции приветствовали хлопком ладони самые известные и уважаемые жители региона – каждый на своем этапе. Открыл эстафету заместитель председателя Правительства Ярославской области, председатель оргкомитета празднования Главной Масленицы страны Максим Авдеев.
Каждое приветствие фиксировал представитель Книги рекордов России. Всего в акции приняли участие 2142 человека. Как отметил представитель Книги рекордов России Станислав Коненко, такое количество участников рекорда также задокументировано впервые. Все они получили памятные подарки. А Ярославлю было вручено официальное свидетельство об установлении рекорда и его регистрации в Книге рекордов России.
– Я от всей души поздравляю всех ярославцев и гостей города, которые приняли участие в эстафете. Это наша общая победа, наш совместный рекорд, – обратился к участникам и гостям Масленицы Максим Авдеев. – Акция «Дай Пять» – символ открытости, гостеприимства и дружелюбия, которыми встречает своих гостей ярославская земля. Всех, кто приезжает сюда, ждут яркие события и интересные люди.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 15:30
25 просмотров
2017.02.24 Дмитрий Миронов: «Проведение первенства мира по ММА среди юношей – большая честь для Ярославля»2017.02.24 Дмитрий Миронов: "Проведение первенства мира по ММА среди юношей - большая честь для Ярославля"2017.02.24 В Ярославле возрождена традиция катания на Масленичном поезде2017.02.23 В Ярославле проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества2017.02.23 Поздравление Дмитрия Степаненко с Днем защитника Отечества