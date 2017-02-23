​25 февраля в Ярославле установлен новый рекорд России. Жители и гости столицы Золотого Кольца провели самую длинную эстафету приветствий «Дай Пять». Акция состоялась в рамках Главной Масленицы страны.



Эстафета прошла на Советской площади. Участников акции приветствовали хлопком ладони самые известные и уважаемые жители региона – каждый на своем этапе. Открыл эстафету заместитель председателя Правительства Ярославской области, председатель оргкомитета празднования Главной Масленицы страны Максим Авдеев.



Каждое приветствие фиксировал представитель Книги рекордов России. Всего в акции приняли участие 2142 человека. Как отметил представитель Книги рекордов России Станислав Коненко, такое количество участников рекорда также задокументировано впервые. Все они получили памятные подарки. А Ярославлю было вручено официальное свидетельство об установлении рекорда и его регистрации в Книге рекордов России.



– Я от всей души поздравляю всех ярославцев и гостей города, которые приняли участие в эстафете. Это наша общая победа, наш совместный рекорд, – обратился к участникам и гостям Масленицы Максим Авдеев. – Акция «Дай Пять» – символ открытости, гостеприимства и дружелюбия, которыми встречает своих гостей ярославская земля. Всех, кто приезжает сюда, ждут яркие события и интересные люди.