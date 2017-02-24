​26 февраля в день закрытия фестиваля «Главная Масленица страны» на Советской площади Ярославля состоялся праздничный фейерверк.



Чуть раньше на Даманском острове на традиционном Большом Масленичном костре сожгли масленичную куклу и запустили в небо фонарики желаний.



Также в последний день празднования Масленицы в Ярославле изготовили самый большой блинный пирог в стране. Это достижение зафиксировано в Книге рекордов России.



Пирог под названием «Золотое Кольцо России» выполнен в виде кольца, украшенного сдобными караваями. Диаметр блинного пирога составил 4,9 м, высота – 22 см, вес – 1792 кг. На его изготовление ушло порядка 30 тысяч блинов.



– Ярославль позиционируется как «территория первых», и мы в очередной раз подтвердили этот статус, – отметил заместитель директора департамента туризма Андрей Жаров. – В установлении этого рекорда приняли участие все неравнодушные ярославцы, и приятно сознавать, что Главная Масленица объединила всех общим делом, общим интересом и любовью к родному городу. Нам всем есть, чем гордиться. Уверен, это рекорд также станет одним из брендов столицы Золотого Кольца России.



Самый большой блинный пирог стал вторым рекордом, зафиксированным на Главной Масленице страны в этом году. 25 февраля ярославцы провели самую длинную в России эстафету приветствий, в которой приняло участие 2142 человека.