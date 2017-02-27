​В Ярославской области будет проведена масштабная проверка всех медицинских учреждений.



– После происшествия в Твери глава региона Дмитрий Миронов дал поручение очень внимательно обследовать все государственные лечебные учреждения – у нас их 78 – на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, – сообщил первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин. – Сотрудники органов исполнительной власти и наши коллеги из МЧС уже приступают к этой работе. Особое внимание будет уделено безопасности детей, находящихся в учреждениях здравоохранения круглосуточно. Планируется, что проверка будет полностью завершена в течение двух недель.



Напомним, ночью 24 февраля в детской клинической больнице города Твери загорелось чердачное помещение, в результате пожара обрушились крыша и перекрытия между этажами. Свыше 200 человек были эвакуированы.