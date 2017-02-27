​Некоммерческим организациям будут выделяться бюджетные средства для оказания социальных услуг. Претендовать на получение таких субсидий смогут те НКО, которым будет присвоен статус «Исполнитель общественно полезных услуг». Новые преференции, цели и задачи их введения сегодня обсуждались на открывшемся в Ярославле форуме активных граждан «Сообщество». Главным организатором открытой рабочей площадки для диалога между обществом, бизнесом и властью выступила Общественная палата РФ.



В ДК им. Добрынина собрались около тысячи представителей некоммерческих организаций, гражданских активистов из всех регионов Центрального федерального округа. От имени главы региона Дмитрия Миронова собравшихся приветствовал первый заместитель председателя Правительства Виктор Костин. Он напомнил, что идея о выделении особой категории НКО была поддержана Президентом России Владимиром Путиным. На одном из форумов руководитель страны говорил о необходимости поставить партнерство государства и некоммерческих организаций на системную, долгосрочную основу.



– Некоммерческие общественные организации, как правило, объединяют неравнодушных людей, выполняющих свою работу по воле сердца, – сказал Виктор Костин. – А решают они порой очень непростые задачи: адаптируют людей с ограниченными возможностями, помогают семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, занимаются образовательными проектами. Без создания определенных условий со стороны органов власти эту работу они делать не могли бы. Формирование специального реестра исполнителей общественно полезных услуг позволит НКО реализовывать свое предназначение еще более эффективно.



Поправки к Федеральному закону «О некоммерческих организациях» вступили в силу с начала этого года. Член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова рассказала, что на сегодняшний день приняты и утверждены все нормативно-правовые документы, которые будут регламентировать получение статуса «Исполнитель общественно полезных услуг», а также формирование реестра. По ее словам, организация должна будет подать заявление в Министерство юстиции РФ или его территориальный орган. К документу необходимо приложить заключение федерального органа исполнительной власти, свидетельствующее о том, что НКО оказывало общественно полезные услуги не менее года и что они были надлежащего качества. Срок выдачи такого заключения тоже определен – 30 дней.



– На мой взгляд, формирование реестра НКО, которым будет присвоен статус исполнителей общественно полезных услуг, – это огромная поддержка для социальных некоммерческих организаций, – сказала Елена Тополева-Солдунова. – В настоящее время они могут планировать свою деятельность только на один год вперед – на этот срок рассчитаны различные гранты и пособия. Предлагаемые преференции подразумевают долгосрочную финансовую помощь – от двух лет и более.



Планируется, что до конца года статус исполнителей общественно полезных услуг смогут получить несколько сотен социально ориентированных НКО по всей России.



Сегодня на форуме будут затронуты и другие важные темы. Среди основных, как сообщил помощник секретаря Общественной палаты РФ Александр Свинин, снижение барьеров к участию в волонтерской деятельности и роль НКО в мониторинге экологической ситуации.



Справка



Форум «Сообщество» в Центральном федеральном округе – первое окружное мероприятие цикла форумов Общественной палаты РФ. Это уже 19-й форум «Сообщество» за третий год его проведения. Традиционно форумы проходят в течение года во всех федеральных округах и завершаются итоговым мероприятием в Москве в начале ноября.