​4 – 5 марта в центре лыжного спорта «Демино» пройдет Х традиционный международный РОСТЕХ Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet – 2017. Участниками масштабного спортивного праздника станут профессионалы и любители лыжного спорта, представляющие более 50 регионов России и 16 стран мира.



Для удобства спортсменов и болельщиков из Рыбинска будут организованы автобусные маршруты Железнодорожный вокзал – ЦЛС «Демино» с остановкой на Соборной площади.



Стоимость проезда – 50 рублей, без льгот. Дети до 7 лет бесплатно.



4 марта



Отправление:



– от Железнодорожного вокзала: 9.30, 9.45, 10.00, 10.30 (посадка на остановке общественного транспорта со стороны здания железнодорожного вокзала);



– от Соборной площади: 9.40, 9.55, 10.10, 10.40 (от остановки общественного транспорта заволжских маршрутов);



– из Демино (верхняя площадка): 13.30, 13.45, 15.15, 15.30.



5 марта



Отправление:



– от Железнодорожного вокзала: 9.30, 9.45, 10.00;



– от Соборной площади: 9.40, 9.55, 10.10;



– из Демино (верхняя площадка): 13.00, 13.30, 14.00.