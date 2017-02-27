|4 – 5 марта в центре лыжного спорта «Демино» пройдет Х традиционный международный РОСТЕХ Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet – 2017. Участниками масштабного спортивного праздника станут профессионалы и любители лыжного спорта, представляющие более 50 регионов России и 16 стран мира.
Для удобства спортсменов и болельщиков из Рыбинска будут организованы автобусные маршруты Железнодорожный вокзал – ЦЛС «Демино» с остановкой на Соборной площади.
Стоимость проезда – 50 рублей, без льгот. Дети до 7 лет бесплатно.
4 марта
Отправление:
– от Железнодорожного вокзала: 9.30, 9.45, 10.00, 10.30 (посадка на остановке общественного транспорта со стороны здания железнодорожного вокзала);
– от Соборной площади: 9.40, 9.55, 10.10, 10.40 (от остановки общественного транспорта заволжских маршрутов);
– из Демино (верхняя площадка): 13.30, 13.45, 15.15, 15.30.
5 марта
Отправление:
– от Железнодорожного вокзала: 9.30, 9.45, 10.00;
– от Соборной площади: 9.40, 9.55, 10.10;
– из Демино (верхняя площадка): 13.00, 13.30, 14.00.
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вчера, 16:15
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