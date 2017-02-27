​В Правительстве области прошло очередное заседание рабочей группы по вопросам реорганизации водохозяйственного комплекса региона.



– Инициатива главы региона Дмитрия Миронова по очистке реки Волги получила поддержку федеральных властей. Принято решение реализовывать этот проект на уровне России, – отметил заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко. – Мы находимся в тесном контакте с рабочей группой Минприроды. Сейчас начался процесс инвентаризации: определяем все источники загрязнения реки. Причем не только хозяйственно-бытовые, но также ливневые и промышленные.



Виталий Ткаченко отметил, что в настоящее время только около 10% предприятий в регионе имеют собственные очистные сооружения и разрешения на сбросы в Волгу.



На заседании были рассмотрены вопросы разработки технических регламентов по очистке хозяйственно-бытовых стоков, видов очистных сооружений, а также по укрупнению водоканалов.



– Необходимо свести абсолютно все стоки в единые очистные сооружения с целью более высокого уровня очистки по европейским и российским нормам. Главное, чтобы в реку сбрасывали чистую воду, – подчеркнул Виталий Ткаченко.



Еще одной важной темой обсуждения стало так называемое «зеленое масло». Для изучения проблемы и определения путей ее решения планируется провести гидрологические изыскания.



Также в рамках повестки был рассмотрен вопрос проектирования и устройства очистных сооружений на главных ливневых канализационных коллекторах города Ярославля. Рабочая группа взяла за основу 14 основных, в том числе Суринский коллектор – главный источник сбросов ливневых и промышленных стоков. Реализация проекта позволит взять под контроль порядка 60% стоков ливневых канализаций города Ярославля и, соответственно, добиться высокого уровня очистки.