​В Ярославле 26 февраля стартовал Межрегиональный конкурс пианистов им. А.Д. Львовой. Он проводится уже в течение многих десятилетий раз в три года и является одним из самых престижных в России.



На этот раз в творческом состязании принимают участие более 60 пианистов в возрасте от 8 лет до 21 года из Ярославской Костромской, Владимирской, Ивановской, Московской, Архангельской, Вологодской, Нижегородской, Тверской областей.



– Ярославская земля богата традициями академического исполнительского искусства. Музыкальное училище им. Л.В. Собинова готовит выпускников высокого уровня. Наши музыканты очень востребованы в своей профессии, – отметила на пресс-конференции, посвященной мероприятию, директор департамента культуры Марина Васильева. – Проведение Межрегионального конкурса пианистов имени А.Д. Львовой для региона очень престижно и позволяет Ярославской области занять лидирующую позицию в сфере академической музыки.



Конкурс пианистов проходит по четырем возрастным группам. Оценивает выступления юных музыкантов авторитетное жюри, в составе которого – ведущие преподаватели консерваторий и музыкальных училищ России. Возглавил коллегию заслуженный деятель искусств РФ, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заведующий кафедрой специального фортепиано Российской академии музыки им. Гнесиных Владимир Тропп.



– Для меня Ярославль – особый город. Во время войны мы с мамой были эвакуированы в Ярославскую область. И тем более Ярославль является центром музыки. Здесь прекрасные педагоги, – отметил Владимир Тропп. – Мне очень приятно быть в вашем городе, слушать юных музыкантов и видеть, что здесь традиции академического исполнительского искусства сохранились.



История состязаний юных пианистов в Ярославле насчитывает более полувека. В 2004 году в честь 100-летия Ярославского музыкального училища (колледжа) им. Л.В. Собинова конкурсу было присвоено имя Антонины Дмитриевны Львовой, основателя ярославской фортепианной школы. В 2017 году состязание получило статус межрегионального.



Конкурс пианистов проводится в целях выявления и развития молодых талантов, а также профессионального совершенствования педагогов.



– Для нас этот конкурс – праздник, который мы с нетерпением ждали. В эти дни наше училище наполняется фортепианной музыкой. Здесь проходят интересные встречи с известными музыкантами, – рассказала и. о. директора Ярославского музыкального училища (колледжа) им. Л.В. Собинова Светлана Шубина. – Главная задача конкурса – обмен педагогическим опытом и поддержка талантливых исполнителей. Хочется, чтобы для участников это было не просто состязание, где присуждают призы, а приобретение бесценного опыта игры на сцене и общения с широкой аудиторией.