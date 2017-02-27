​27 февраля на заседании ученого совета Ярославского государственного медицинского университета чествовали президента вуза, члена Общественной палаты области, почетного гражданина Ярославля Юрия Новикова. В субботу ему исполнилось 80 лет. Поздравительный адрес юбиляру направил врио губернатора Дмитрий Миронов.



В документе, в частности, говорится: «Человек высоких идеалов, вы проявляете искреннюю заботу о людях и общественных интересах, неотступно следуете своему почетному призванию – медицине. Ваши знания, опыт и блестящие организаторские способности содействуют эффективной работе кузницы кадров для системы здравоохранения региона и всей страны – Ярославского государственного медицинского университета».



Участие в торжественной церемонии приняли известный российский врач, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, «детский доктор мира» Леонид Рошаль, отметивший серьезный вклад Юрия Новикова в развитие отечественной медицины, и первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин. По поручению Дмитрия Миронова он вручил юбиляру за его заслуги перед регионом почетный знак Алексея Петровича Мельгунова.



Юрий Новиков – выпускник Ярославского медицинского института. С 1960 года – аспирант, доцент, профессор, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии. В 32 года защитил докторскую диссертацию по сосудистой хирургии в Центре хирургии МЗ СССР. На основании его исследований были разработаны инновационные способы операций в ангиотравматологии, которые широко внедрены в практику лечебных учреждений в регионах РФ.



В 1964 году вместе с коллегами Новиков создал одну из первых в стране медицинских бригад по оказанию экстренной помощи больным с повреждениями и острыми заболеваниями магистральных сосудов – сначала в Ярославле, а год спустя – в регионе, охватывавшем Ярославскую, Костромскую и Вологодскую области. Добился создания на базе медсанчасти Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода и Ярославской областной клинической больницы отделений сосудистой хирургии, которые возглавили его ученики.



В 1967 году Юрий Новиков был назначен деканом стоматологического факультета Ярославского медицинского института, в 1968-м – проректором по учебной работе, с 1974 года по настоящее время возглавляет кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии. С 1977 по 2007 год был ректором института. С 2007-го и по настоящее время является президентом Ярославского государственного медицинского университета.



С 1986 года – председатель совета ректоров вузов Ярославской области, был членом правления Российского союза ректоров, заместителем председателя комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ.



С 2007 года по настоящее время является председателем общественного совета при УМВД России по Ярославской области. 10 лет был руководителем Губернского общественного собрания, учредитель и член РО ОНФ в ЯО.



В 1995 году был избран членом-корреспондентом РАМН, в 2004-м – академиком РАМН, с 2014 года – академик РАН. Заслуженный деятель науки РСФСР (1987 год).



Награжден государственными орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы и Почета, орденом святого благоверного князя Даниила Московского Русской православной церкви, премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники.