​4 – 5 марта в центре лыжного спорта «Демино» пройдет Х традиционный международный РОСТЕХ Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet – 2017. Участниками масштабного спортивного праздника станут профессионалы и любители лыжного спорта, представляющие более 50 регионов России и 16 стран мира.



Для удобства спортсменов и болельщиков из Ярославля и Рыбинска будут организованы автобусные маршруты.



Отправление из Ярославля от Ярославля-Главного:



4 марта



в 7.00 – два рейса по мере наполнения автобусов.



5 марта в 7.00



от ЦЛС «Демино» до Ярославля-Главного:



4 марта



в 15.30 – два рейса по мере наполнения автобусов.



5 марта в 15.30.



Перевозки осуществляются по утвержденному тарифу с предоставлением установленных льгот.



Отправление из Рыбинска:



4 марта



– от Железнодорожного вокзала: 9.30, 9.45, 10.00, 10.30 (посадка на остановке общественного транспорта со стороны здания железнодорожного вокзала);



– от Соборной площади: 9.40, 9.55, 10.10, 10.40 (от остановки общественного транспорта заволжских маршрутов);



– из Демино (верхняя площадка): 13.30, 13.45, 15.15, 15.30.



5 марта



– от Железнодорожного вокзала: 9.30, 9.45, 10.00;



– от Соборной площади: 9.40, 9.55, 10.10;



– из Демино (верхняя площадка): 13.00, 13.30, 14.00.



Стоимость проезда – 50 рублей, без льгот. Дети до 7 лет бесплатно.