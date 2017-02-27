​27 февраля в КЗЦ «Миллениум» открылся III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В этом году в нем принимают участие более 280 студентов из 44 образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования Ярославской области в возрасте от 16 до 22 лет. В течение нескольких дней они будут состязаться по 49 компетенциям, которые разделены на семь сфер: строительная, информационных и коммуникационных технологий, творчество и дизайн, промышленное производство, транспортная, услуг и социальная.



Участников конкурса приветствовал первый заместитель председателя Правительства Виктор Костин. Он пожелал ребятам стать лучшими в своих областях.



– В настоящее время по инициативе главы региона Дмитрия Миронова мы работаем над стратегией развития Ярославской области, и одна из точек роста – это улучшение системы профессионального образования, – сказал Виктор Костин. – Сегодня имеется большой спрос на грамотных специалистов различных отраслей. Наши промышленные предприятия нуждаются в молодых и талантливых сотрудниках, которые готовы встать к станкам нового поколения. И такие ребята у нас в регионе есть, о чем свидетельствует конкурс WorldSkills. С уверенностью можно констатировать, что такие состязания позволяют талантливым молодым людям проявить себя, стать более востребованными на профессиональном поприще.



Ребята, набравшие максимальное количество баллов, получат возможность участвовать в отборочных соревнованиях для состязаний в финале V национального чемпионата, который пройдет в Краснодарском крае.



В рамках регионального чемпионата организованы соревнования JuniorSkills, в них принимают участие более 50 ребят в возрасте от 10 до 17 лет.



Справка



WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профстандартов посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой стране, так и во всем мире.



Ярославская область вступила в движение «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 2014 году.