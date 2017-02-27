​Как некоммерческим организациям получить статус исполнителя общественно полезных услуг для получения бюджетной субсидии – этому вопросу была посвящена дискуссионная площадка «Доступ НКО на рынок социальных услуг. Инструкция по применению». Обсуждение прошло в рамках открывшегося сегодня в Ярославле форума «Сообщество». Представители НКО из городов центрального федерального округа собрались для того, чтобы обсудить, какие преференции заключает в себе новый статус и как его приобрести.



Участники дискуссии поделились своими сомнениями относительно процедуры получения необходимых заключений. Для того что бы попасть в реестр НКО, необходимо подать заявление в Министерство юстиции РФ или его территориальное представительство, приложив заключение от федерального органа исполнительной власти о качестве исполнения социальных услуг. Представители некоммерческих организаций выразили опасения, что собрав необходимые документы, подобные заключения могут и не получить. И тогда весь пакет документов придется собирать вновь. Своим опытом подготовки бумаг полелилась руководитель ресурсного центра НКО Ярославской области Елена Исаева.- Пять наших организаций в разных сферах объединились и попробовали пройти этот путь по подготовке документов, - рассказала Елена Исаева. - Первая небольшая сложность, с которой мы столкнулись, связана с тем, что услуги, которые оказывали некоммерческие организации, подлежат оценке разными министерствами. Сперва предстояло подтвердить качество оказываемых услуг и их соответствие стандартам на региональном уровне. Мы получили письма поддержки от профильных департаментов, курирующих НКО — поставщиков соцуслуг. Эти письма фактически подтверждают, что некоммерческие организации действительно оказывают эти услуги, причем на должном уровне.



Член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова также выразила учеренность, что опасаться заключения федеральных министерств не стоит. Напротив, необходимо сосредоточить усилия на том, чтобы качественно и в срок подать необходимые документы.- Мы очень рассчитываем на поддержку ресурсных центров НКО, которые уже начинают брать на себя весомую часть консультативной работы по подготовке документов. Мы очень благодарны им за то, что они становятся „пилотами“ в этих вопросах, - сказала Елена Тополева-Солдунова. - У органов власти нет обязательства тут же обеспечить НКО, которые войдут в реестр, всеми необходимыми ресурсами, будь то деньги или помещения. Но с другой стороны, сейчас сложилась уникальная ситуация — есть политическая воля создать для этого все условия, помочь наиболее эффективным организациям и органам власти провести эту работу.



Напомним, в ноябре 2015 года на форуме «Сообщество» Президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача, в соответствии с которой статус исполнителя общественно полезных услуг должен давать целый ряд преференций, в том числе доступ к бюджетному финансированию. Предполагается, что поэтапно объем гарантированного бюджетного финансирования для НКО — исполнителей общественно полезных услуг будет доведен, как минимум, до 10% средств, направляемых регионами и муниципалитетами на реализацию программ в социальной сфере.



Для того, чтобы претендовать на получение статуса исполнителя общественно полезных услуг, необходимо быть социально ориентированной НКО, на протяжении одного года и более оказывать общественно полезные услуги надлежащего качества, не являться иностранным агентом, не иметь задолженностей по налогам и сборам, обязательным платежам.