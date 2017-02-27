27 февраля на заседании постоянной рабочей группы при комиссии Центрального федерального округа Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в Ярославской области обсуждались пути усиления участия казачьих обществ в обеспечении порядка в регионе.



Сегодня на территории области действуют три народные дружины, сформированные из представителей казачества, общей численностью 54 человека. Самая массовая – народная дружина Ярославского городского казачьего общества, в нее входят 37 человек. В охране общественного порядка участвуют также семь представителей Рыбинского городского казачьего общества и 10 участников хуторского казачьего общества «Русское» поселка Ярославка Кузнечихинского сельского поселения.



Кроме того, восемь представителей городского казачьего общества Переславля и Переславского муниципального района входят в состав местной народной дружины.



За минувший год при проведении 98 мероприятий по охране общественного порядка были задействованы 200 представителей казачьих обществ. С их помощью выявлено 46 административных правонарушений.



– В третьей декаде марта в Ярославле состоится форум народных дружин области, на котором будут поощрены лучшие, в том числе и казаки, – сообщил заместитель председателя постоянной рабочей группы – директор областного департамента региональной безопасности Михаил Соловьев.



Участники заседания обсудили план реализации государственной политики Российской Федерации в отношении казачества на территории Ярославской области. Кроме охраны общественного порядка он включает в себя призыв на военную службу, привлечение к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций, формирование центров казачьей культуры.



По сведениям регионального управления Минюста, в государственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций сейчас занесено 20 казачьих обществ, ведущих деятельность на территории Ярославской области.