​28 февраля первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин встретился с командой ярославских школьников, завоевавших серебряные медали на Международной олимпиаде по математике. Участие в состязаниях, проходивших в Румынии, приняли 111 талантливых ребят из разных стран мира.



– От всей души поздравляю вас с заслуженным успехом! Надеюсь, что победа станет для вас стимулом к новым свершениям, – сказал ребятам Виктор Костин. – Проект «Ярославская математическая школа» стартовал в 2013 году, и сейчас он успешно развивается. Ежегодно школьники нашей области результативно выступают на многих статусных мероприятиях юных математиков. Вы также достойно представили Ярославский регион и признаны лучшими на международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics.



В числе победителей – Георгий Вепрев из лицея №2 города Рыбинска и Александр Токмачев из ярославской школы №33. Право выступать в составе сборной России ребята получили благодаря победам на многих всероссийских олимпиадах и конкурсах.



Также участие во встрече принял тренер ярославской команды профессор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Владимир Дольников, который является и одним из тренеров российской сборной на международных математических олимпиадах.



– Передовые отрасли экономики требуют квалифицированных инженерных кадров, и роль математического образования в их подготовке трудно переоценить, – подчеркнул Виктор Костин. – Без глубокого знания математики невозможно развитие высоких технологий и наукоемких производств. А именно с этими процессами мы связываем будущее Ярославской области.



Справка



В 2014 году учащиеся региона становились победителями Всероссийской олимпиады школьников по математике, Всекитайской женской математической олимпиады, математической олимпиады в Сербии, Международной математической олимпиады в ЮАР.



В 2015 году ярославцы вновь стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по математике, Всекитайской женской математической олимпиады, а также Болгарской национальной математической олимпиады.



В 2016 году ярославская команда одержала победу в Кубке памяти А.Н. Колмогорова.