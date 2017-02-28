​Инспекция административно-технического надзора Ярославской области провела расследование критической ситуации, связанной с несвоевременным вывозом мусора в Угличском МР. Эта проблема поднималась на встрече, которую врио губернатора Дмитрий Миронов провел с общественностью района в начале февраля. Глава региона поручил выяснить причины нарушений и устранить их.



Сотрудники инспекции проверили содержание контейнерных площадок на территории Углича, режим их уборки. В результате были обнаружены нарушения, вынесено 15 постановлений о назначении административных наказаний в отношении физических и юридических лиц.



Как сообщил начальник инспекции административно-технического надзора Ярославской области Сергей Кайгородов, проблема возникла из-за сбоя в работе предприятий, занимающихся вывозом отходов.



– Штрафы за нарушения составили от 2 до 100 тысяч рублей. В настоящее время вопрос с мусором в Угличе решен, отходы вывозят в установленном порядке – один раз в сутки, – сказал Сергей Кайгородов.