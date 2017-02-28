​Презентация лучших российских практик социально ориентированных некоммерческих организаций состоялась сегодня на дискуссионной площадке «Преимущества сотрудничества с НКО и социальными инициативами» форума активных граждан «Сообщество». Это окружное мероприятие, организованное Общественной палатой РФ, открылось в Ярославле 27 февраля.



– Для нашего региона это очень важное событие: впервые мы принимаем такое количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций ЦФО, – отметил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – Первый день работы форума прошел продуктивно. Мы провели консультацию с руководителями ярославских НКО, дали ряд рекомендаций, в частности, по организации их работы.



Одна из лучших российских практик, представленных сегодня на форуме, – ярославский проект «Параворкаут». Как рассказал его руководитель Станислав Бураков, работа направлена на реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья. Параворкаут – новый вид массового спорта, включающий комплекс физических упражнений с использованием веса собственного тела, выполняемый на турниках, брусьях и других уличных спортивных сооружениях. Такие занятия позволяют инвалидам поддерживать физическую форму, получать удовольствие от жизни. Сейчас в проекте около 100 человек с ограниченными возможностями здоровья и около 30 волонтеров. В пилотном режиме инициатива реализуется в Москве, Мордовии, Московской и Тверской областях.



Еще один интересный проект – «Человек красит место». Его цель – создание новых достопримечательностей в Ярославле, повышение культуры стрит-арта, предоставление художникам площадок для творчества.



– Третий год подряд наша некоммерческая организация вместе с районными властями и компанией «Ярославские краски» меняет городскую среду силами художников и горожан. Мы помогаем жителям улучшать их собственные дворы, – пояснила куратор проекта Юлия Кривцова.



Ярославский опыт получил высокую оценку участников форума.



Справка



Форум активных граждан «Сообщество» – это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью. Форумы проводятся Общественной палатой РФ с 2015 года с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.