​28 февраля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел пленарное заседание Российского инвестиционного форума «Сочи-2017». Участие в нем принял врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронова.



На заседании Дмитрий Медведев поднял вопрос формирования региональных бюджетов. Он отметил, что за прошлый год их дефицит уменьшился с 170 до 12,5 миллиарда рублей, подчеркнул важность дальнейшего сокращения долговой нагрузки, снижения доли рыночных заимствований.



– Эти аспекты были учтены при формировании бюджета Ярославской области на 2017 год и двухлетний плановый период: бюджетная политика в нашем регионе полностью соответствует федеральной, – сказал Дмитрий Миронов по итогам пленарного заседания. – Я поставил перед своей командой задачу сформировать бездефицитный бюджет, и нам это удалось. Впервые за многие годы в регионе реальный бюджет, сбалансированный по доходам и расходам. И самое главное, что при этом мы сохранили исполнение всех социальных обязательств. Кроме того, остановлен рост госдолга – за 2017 год он не будет увеличен.



Дмитрий Миронов также добавил, что Правительство области ведет целенаправленную работу по наращиванию налоговой базы, в том числе – через повышение инвестиционной привлекательности территории. В регионе обеспечиваются особые условия для компаний, которые хотят реализовывать здесь свои проекты, создавать новые производства и рабочие места. Продолжаются снижение административных барьеров, реализация мер господдержки.



Справка



Инвестиционный форум «Сочи» открылся 27 февраля. Эта современная площадка создана для конструктивного диалога бизнеса и власти, необходимого для успешной реализации серьезных инвестпроектов на территории России. В форме открытой дискуссии здесь обсуждаются самые острые вопросы развития экономики страны. В этом году в мероприятии принимают участие около 4 тысяч человек: бизнесмены, главы госкорпораций, руководители регионов.