​В дни проведения Деминского лыжного марафона, который в этом году является крупнейшим соревнованием Международной федерации лыжного спорта FIS в России, для гостей и участников мероприятия будет организована большая культурная программа.



4 марта в ЦЛС «Демино» одновременно с гонкой на 50 километров пройдет масштабный семейный праздник «Рыбинская ЗаварУХА». Его главным событием станет конкурс на лучшую уху «Рыбинские рыбы». Также гостей ждут традиционные русские народные игры и забавы, выступления творческих коллективов, скоморохов, ремесленные мастер-классы.



Кроме того, в первый день Деминского марафона можно будет принять участие во флешмобе «Утренняя гимнастика», соревнованиях, увидеть показательные выступления лучших танцевальных и спортивных команд.



На 5 марта, день гонки на 25 километров, в центре лыжного спорта запланирована развлекательно-игровая семейная программа «Деминский разгуляй». Предусмотрены тематические конкурсы, игры, работа аттракционов.