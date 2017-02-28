|В дни проведения Деминского лыжного марафона, который в этом году является крупнейшим соревнованием Международной федерации лыжного спорта FIS в России, для гостей и участников мероприятия будет организована большая культурная программа.
4 марта в ЦЛС «Демино» одновременно с гонкой на 50 километров пройдет масштабный семейный праздник «Рыбинская ЗаварУХА». Его главным событием станет конкурс на лучшую уху «Рыбинские рыбы». Также гостей ждут традиционные русские народные игры и забавы, выступления творческих коллективов, скоморохов, ремесленные мастер-классы.
Кроме того, в первый день Деминского марафона можно будет принять участие во флешмобе «Утренняя гимнастика», соревнованиях, увидеть показательные выступления лучших танцевальных и спортивных команд.
На 5 марта, день гонки на 25 километров, в центре лыжного спорта запланирована развлекательно-игровая семейная программа «Деминский разгуляй». Предусмотрены тематические конкурсы, игры, работа аттракционов.
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