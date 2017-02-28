​Внедрение ЯроблЕИРЦ никак не отразится на тех тарифах, по которым жители платят за услуги ЖКХ. Об этом на встрече с журналистами рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко.



– На сегодняшний день блокирующий пакет акций АО «ЯроблЕИРЦ» передан Правительству региона. И оно, и сам ЯроблЕИРЦ гарантируют четкость и правильность соблюдения платежей и начислений, – подчеркнул Виталий Ткаченко. – А жилищная инспекция, в свою очередь, будет вести контроль за проведением начислений управляющими компаниями.



Он сообщил, что подписаны договоры с ресурсоснабжающими организациями, которые заплатят 3,9% от предназначенных им сумм, то же самое сделают и управляющие компании.



В 3,9% входит банковская комиссия, поскольку ОА «ЯроблЕИРЦ» обеспечивает население максимальным количеством бескомиссионных способов оплаты жилищно-коммунальных услуг, заработная плата сотрудников единого центра, печать и конвертация платежных документов, доставка единых платежных документов до жителей, налоги.



– Более того, через банкоматы Сбербанка, Промсвязьбанка, через кассы жители региона смогут платить без комиссии, а значит, даже меньше, чем платили раньше, когда банковская комиссия составляла до 3 процентов в разных районах региона, – добавил Виталий Ткаченко.