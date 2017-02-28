​За прошлый год число детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, в Ярославской области выросло на 6 тысяч человек – с 154 до более чем 160 тысяч. Также в регионе увеличилось количество спортивных сооружений – с 2273 до 2334. Эти цифры сегодня были озвучены на внеочередном заседании комитета Ярославской областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.



– Занятия в государственных и муниципальных учреждениях проходят бесплатно. Решение вопроса вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом детей и молодежи в регионе осуществляют 84 учреждения спортивной направленности по месту жительства, – доложил заместитель директора областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Детско-юношеские центры и спортивные школы совместно с общеобразовательными школами осуществляют работу по привлечению детей из группы риска к систематическим занятиям в спортивных группах и секциях по интересам. Ежегодно проводятся фестивали спорта по месту жительства. На базах спортивных школ осуществляется организация детского отдыха в каникулярное время.



По инициативе департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике области с 2013 года совместно с АНО «Мир бега» на территории региона реализуется массовый проект «Бегом по Золотому кольцу», участие в котором ежегодно принимают свыше 18 тысяч человек.



Также в Ярославской области проводятся массовые соревнования: «Лыжня России», «День снега», «Кросс нации», «Оранжевый мяч». Ежегодно проходят спартакиады среди учащихся образовательных учреждений, команд муниципальных районов.



– Для популяризации занятий спортом в муниципальных районах области для детей проводятся мастер-классы по различным видам с участием ведущих спортсменов и тренеров, акции «Олимпийский урок», «Зарядка с чемпионом», – добавил Дмитрий Ведьмедев.