​В Ярославле прошло установочное заседание регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев, заместитель директора департамента регионального развития «Деловой России» Александр Сысоев (Москва), председатель регионального отделения организации Иван Парамонов, а также руководители крупных предприятий города.



Максим Авдеев отметил, что сегодня деловая активность в регионе находится на высоком уровне. Превалирующая доля инициатив предпринимателей встраивается в федеральную повестку. В связи с этим «Деловая Россия» сегодня становится значимой площадкой для диалога бизнеса и власти в решении актуальных проблем и реализации перспективных инициатив. Задача этого взаимодействия – разработка конструктивных механизмов и подходов к решению оперативных и системных вопросов.



– И Правительство области, и предприниматели заинтересованы в создании благоприятных условий для развития бизнеса и экономики региона в целом, – подчеркнул, обращаясь к бизнес-сообществу, Максим Авдеев. – Со стороны «Деловой России» мы ожидаем обеспечения здорового общественного контроля за процессами развития экономической сферы региона, мониторинга проблемных точек, участия предпринимателей в экспертной оценке ситуации. «Деловая Россия» также должна стать площадкой для реализации различных образовательных практик для региональных органов власти в части инвестиционной деятельности.



Иван Парамонов сообщил, что в ближайшее время на площадке организации будут созданы отраслевые комитеты, в состав которых войдут предприниматели, выступающие в качестве экспертов.



– Мы объединяем средний и крупный бизнес для более эффективного взаимодействия с органами региональной и федеральной власти, – пояснил Иван Парамонов. – И сегодня мы видим живой отклик со стороны предпринимателей, которые готовы активно работать в рамках «Деловой России». Наша главная, стратегическая цель – содействовать в формировании и реализации экономической политики региона, направленной на повышение уровня жизни населения.



В рамках заседания предприниматели назвали наиболее актуальные сегодня темы, требующие внимания со стороны органов власти. Среди таковых – подготовка кадров для нужд предприятий. Правительство региона уже предлагает варианты решения этой проблемы. Так, пояснил Максим Авдеев, в ближайшее время начнет свою работу региональный координационный совет «Образование. Наука. Промышленность». В числе его задач на перспективу – объединить запрос предприятий на подготовку кадров и координировать работу по реализации на территории области проекта дуального образования.



Кроме того, в настоящее время Правительство Ярославской области развивает систему поддержки бизнес-сообщества с участием федеральных институтов развития. Также в регионе реализуются целевые социальные, образовательные, экономические программы, направленные на укрепление кадрового потенциала области, рост производства, внедрение современных инновационных технологий и методов управления.



– Практическим результатом взаимодействия бизнеса и власти должно стать повышение социальной ответственности, честная и разумная налоговая политика, – добавил Максим Авдеев.