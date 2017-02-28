​28 февраля было подписано отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Ярославской области на 2017 – 2019 годы. От лица сторон выступили заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко, председатель совета директоров регионального объединения работодателей предприятий жилищно-коммунального комплекса «Союз предприятий ЖКХ» Таисия Ермолина и председатель областной организации Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Светлана Тарасова.



– Сегодняшнее событие и важно, и актуально. Мы должны двигаться поступательно вперед для улучшения качества оказания услуг населению, с одной стороны, и для удовлетворения нужд и потребностей работников, трудящихся в сфере ЖКХ, с другой, – подчеркнул Виталий Ткаченко. – Производство услуг в сфере ЖКХ составляет 15 процентов от общего валового продукта всего региона. В этой сфере работают 16 тысяч жителей области. Они несут ответственность за содержание, благоустройство, ремонт жилищного фонда, обеспечивают теплом, газом и водой жителей. Каждодневный труд работников сферы ЖКХ позволяет сделать нашу жизнь комфортной.



Подписание соглашения непосредственно влияет на создание достойных условий труда работников коммунальной сферы. Участие в трехстороннем отраслевом партнерстве позволяет предприятиям получать стратегические, социальные и экономические преимущества. В их числе – стабильность в трудовых коллективах, выстраивание системных, долгосрочных, взаимовыгодных отношений с работниками и их профсоюзными представителями, предупреждение коллективных трудовых споров, а также оптимальное определение объемов расходов на персонал на базе отраслевых норм и стандартов и многое другое.



Общая задача социальных партнеров – следить за выполнением соглашения, прилагать максимум усилий для его применения при формировании тарифов.