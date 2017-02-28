|Директор предприятия ОАО «Ярославльводоканал» Вадим Блощицын высказал свою позицию в связи с началом работы областного ЕИРЦ:
– Внедрение на территории области единого информационно-расчетного центра никак не отразится на тарифах для населения за воду, Издержки, связанные с банковской деятельностью, обслуживанием счетов, уже предусмотрены в существующем тарифе. Сам тариф формируется субъектом Федерации – объединенным департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов. Так что жители никаких негативных изменений с созданием областного ЕИРЦ не почувствуют. Напротив, им станет удобнее – вместо нескольких будет приходить единый платежный документ.
Вадим Блощицын напомнил, что на новую схему работы уже перешли многие регионы страны, а в соседней Костромской области ЕИРЦ создан более 10 лет назад.
– Задача проста – упорядочить расчеты. Те платежи, которые осуществляют люди, должны доходить до ресурсоснабжающих организаций. Денежные потоки должны быть понятны, прозрачны и находиться под контролем. Внедрение единого центра поможет навести порядок в этой сфере, и это хорошо! – уверен Вадим Блощицын.
Его заместитель Александр Махалкин отметил, что до сих пор платежи за поставленные ресурсы «Водоканалу» приходили через управляющие компании. Деньги поступали несвоевременно и не в полном объеме. В результате накопились огромные долги. На сегодняшний день дебиторская задолженность составляет порядка 200 миллионов рублей.
– Начисление платы за электрическую энергию осуществляется на основании тарифов. Сами тарифы регулируются в соответствии с утвержденной федеральной методикой. В них могут закладываться только те затраты, которые являются обоснованными. Очередное плановое изменение тарифов произойдет в июле 2017 года. Предполагается, что рост составит меньше 4 процентов. Таким образом, внедрение ЯроблЕИРЦ никак не сможет отразиться на тарифах, – солидарен с коллегами заместитель генерального директора по продажам электрической энергии ПАО «ТНС энерго Ярославль» Андрей Штабов.
Он рассказал, что до 2016 года организация находилась на прямых расчетах с населением. В 2016-м некоторые управляющие компании эту функцию взяли на себя. В результате за прошедший год накопилась задолженность около 300 миллионов рублей.
– С тех потребителей, с которыми мы находимся в режиме прямых расчетов, за январь мы получили уже 93 процента необходимых средств. От управляющих компаний за этот же период нам переведено только 40 процентов, – сообщил Андрей Штабов. – Кассовый разрыв получается очень большой. Задолженность существенно влияет на взаиморасчеты, ухудшает наши возможности на оптовом рынке, там, где мы закупаем электрическую энергию на всю область. Мы рассчитываем, что, войдя в единую квитанцию, мы будем получать денежные средства более оперативно. Они перестанут оседать на непонятных счетах и будут сразу приходить к нам.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 18:00
34 просмотров
2017.02.28 Уполномоченный по правам ребенка провел проверку горнолыжного курорта «Николина гора»2017.02.28 Успешный туристический проект «Деревня Тыгыдым» получил поддержку Правительства области2017.02.28 Подписано отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Ярославской области на 2017 – 2019 годы2017.02.28 На заседании регионального отделения «Деловой России» обсуждались дальнейшие пути взаимодействия власти и бизнеса2017.02.28 Число спортивных сооружений в регионе за прошлый год увеличилось более чем на 60