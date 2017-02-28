​Успешный туристический проект «Деревня Тыгыдым» получил новый импульс для развития. Арендная ставка за участок в Пошехонском районе, на котором он располагается, снижена, вопросы с разрешительной документацией и уборкой дороги решаются.



О том, что у популярного туристического комплекса, известного даже за пределами нашей страны, существует ряд серьезных проблем, руководители проекта рассказали главе региона Дмитрию Миронову, когда он посетил «Тыгыдым» в конце января. До этого они не раз обращались к руководству района, однако на местном уровне решения найти не удавалось.



Одной из основных проблем долгие годы оставалась арендная плата за земельный участок. Она составляла порядка миллиона рублей ежегодно. Земля была выделена с целью реализации инвестпроекта в 2011 году. При этом при расчете арендной платы в соответствии с целевым назначением земли применялись весьма высокие коэффициенты, один из которых устанавливался на муниципальном уровне.



Кроме того, имелись сложности с выдачей разрешительной строительной документации и расчисткой дороги, ведущей к туркомплексу. Авторы проекта, получившего профессиональное и общественное признание, уже рассматривали возможность переезда в другой регион.



Правительство области активно подключилось к решению проблемы. Участок, на котором реализуется проект, переведен в зону рекреации и туризма – кадастровая палата внесла исправления в части учета кадастровой стоимости земли. Размер арендной платы снижен до 40 тысяч рублей в год. Кроме того, суммы, уплаченные за прошлые годы, подлежат пересмотру.



Муниципальные власти взяли на себя ответственность и за зимнюю уборку дороги, ведущей от трассы к туркомплексу. По ситуации с разрешительной строительной документацией Правительством региона обозначены четкие сроки: вопрос должен быть урегулирован до апреля 2017 года.



– Успешный проект, привлекательный для туристов и перспективный для муниципального района, получил необходимую помощь в рамках действующего законодательства, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Это яркий пример оперативной реакции органов власти региона на потребности малого бизнеса. При этом работа по поддержке малого и среднего предпринимательства в Ярославской области ведется системно. Безусловно, мы отслеживаем состояние всех предприятий, изучаем их проблемы, вместе обсуждаем возможности дальнейшего развития. Мы заинтересованы в том, чтобы Ярославская область развивалась, чтобы здесь было комфортно работать бизнесу, чтобы реализовывались новые интересные проекты.



Справка



Этнокультурный туристический комплекс «Деревня Тыгыдым» находится на берегу Рыбинского водохранилища. Его основатели – Александр и Олеся Мазалецкие. В туристических программах деревни отражены быт и жизнь старинных поселений. Информация по крупицам была собрана у старожилов. В комплексе проводятся различные культурно-познавательные программы, фестивали.



Сегодня комплекс «Тыгыдым» представляет собой три рубленых, стилизованных под старину дома. В одном хозяева живут сами, в других расположены музейные помещения. Здесь есть также глиняная мастерская и спортплощадка для старинной игры берестобол. Все экспонаты супруги собирали, в том числе и с помощью местных жителей. Найденные в окрестностях старинные предметы быта отремонтированы и приведены в порядок.



В 2015 году сказочная игровая программа «Тайна Тыгыдымского коня» удостоена звания лучшего детского события, а оберег «Душа деревни Тыгыдым» стал лучшим сувениром музея. В 2016 году тыгыдымский медостав признан лучшим сувениром – напитком года, а сам бренд «Деревня Тыгыдым» стал брендом региона в премии «Международный бренд – лучшие практики». Также проект «День русской лени» получил Гран-при национальной премии «Russian Event Awards – 2016».



Число посетителей туркомплекса ежегодно растет. В 2015 году гостями деревни стали 700 человек, в 2016-м – 3000, а за первые два месяца 2017 года – уже больше тысячи.