|Уполномоченный по правам ребенка совместно с представителями департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике провел выездную проверку горнолыжного курорта «Николина гора» в Тутаеве.
Поводом стал инцидент, который произошел на территории парка в праздничные дни. Пострадал 4-летний ребенок. Мальчик попал в реку Рыкушу, протекающую в непосредственной близости от горки для катания на сноутьюбах. Из-за нахождения в холодной воде ребенок пострадал от переохлаждения и получил психологическую травму.
– Решение о проведении проверок горнолыжных парков было принято сразу после первого случая травмирования несовершеннолетнего в парке зимних развлечений. Настоящий инцидент подтверждает правильность принятого решения и указывает на острую необходимость проведения подобных проверок, – заявил Михаил Крупин.
Ранее в парке семейного отдыха «Забава» маленький мальчик упал с моста.
В ходе проверки опрошены сотрудники парка «Николина гора», у руководства истребованы соответствующие документы, проведена фотофиксация места происшествия.
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вчера, 18:30
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