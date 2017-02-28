​Уполномоченный по правам ребенка совместно с представителями департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике провел выездную проверку горнолыжного курорта «Николина гора» в Тутаеве.



Поводом стал инцидент, который произошел на территории парка в праздничные дни. Пострадал 4-летний ребенок. Мальчик попал в реку Рыкушу, протекающую в непосредственной близости от горки для катания на сноутьюбах. Из-за нахождения в холодной воде ребенок пострадал от переохлаждения и получил психологическую травму.



– Решение о проведении проверок горнолыжных парков было принято сразу после первого случая травмирования несовершеннолетнего в парке зимних развлечений. Настоящий инцидент подтверждает правильность принятого решения и указывает на острую необходимость проведения подобных проверок, – заявил Михаил Крупин.



Ранее в парке семейного отдыха «Забава» маленький мальчик упал с моста.



В ходе проверки опрошены сотрудники парка «Николина гора», у руководства истребованы соответствующие документы, проведена фотофиксация места происшествия.