​На коллегии департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области под председательством заместителя председателя правительства Ярославской области Романа Колесова обсудили достигнутые результаты, проблемные зоны и перспективные направления деятельности в сфере сохранения окружающей среды и контроля за природопользованием.



Среди позитивных тенденций специалисты отметили увеличение в последние годы на территории региона практически всех основных видов животного мира. Как отметил заместитель директора департамента Евгений Рощин для обеспечения рационального использования объектов животного мира в охотхозяйствах области проводятся учеты и мониторинговые наблюдения за дикими животными. Это позволяет планировать их использование без ущерба воспроизводству.



Вместе с тем, по мнению специалистов, браконьерство на водных объектах области требует ужесточения санкций и проработки дополнительных мер по увеличению количества и оснащения инспекторов, работающих на местах. Для решения рыбоохранной проблемы Правительством области создана межведомственная рабочая группа и разработана "дорожная карта" по пресечению незаконной добычи водных биоресурсов на водоемах области.



Обсуждили на заседании и комплекс мероприятий, проводимых на территории региона в рамках Года экологии. Среди них - направленные на экологическую безопасность в регионе, такие как "Чистая Волга", второй этап реабилитации озера Неро, создание регионального оператора по вывозу ТБО.



Также участники совещания акцентировали внимание на необходимости в Год экологии усиления надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения. В настоящее время в области 366 таких территорий. Основными нарушениями, выявляемыми в ходе проверочных мероприятий являются: несанкционированное размещение отходов, незаконное строительство,самовольное перекрытие почвенного покрова и проведение земляных работ, вырубка древесных насаждений и складирование порубочных остатков. Для активизации работы в данном направлении председатель комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию Ярославской областной Думы Алексей Окладников предложил совместными усилиями ускорить деятельность по уточнению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения. Это позволит ужесточить контроль и на региональном, и на муниципальном уровне.



Подводя итог заседания коллегии Роман Колесов дал ряд поручений для проработки в рамках созданных профильных межведомственных рабочих групп и отметил, что в Год экологии и охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения деятельность департамента совместно с федеральными и региональными контролирующими органами должна вестись особенно активно в режиме слаженного взаимодействия.