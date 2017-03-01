|В Ярославле с 26 по 28 февраля проходил межрегиональный конкурс пианистов имени А.Д. Львовой. Для участия в нем 60 музыкантов приехали из Ярославской, Костромской, Владимирской, Ивановской, Московской, Архангельской, Вологодской, Нижегородской и Тверской областей.
Участникам от 8 лет до 21 года, они выступали в четырех возрастных категориях: младшая, средняя, старшая и юношеская.
– Ярославская земля богата традициями академического исполнительского искусства. Музыкальное училище имени Собинова готовит выпускников высокого уровня. Наши музыканты очень востребованы в своей профессии, – отметила директор департамента культуры Марина Васильева. – Проведение межрегионального конкурса пианистов имени Львовой для региона очень престижно и позволяет Ярославской области занять лидирующую позицию в сфере академической музыки. Я всех поздравляю с тем, что этот конкурс состоялся. Мы будем ждать его снова.
Участники юношеской категории выступали вместе с артистами Ярославской филармонии. Выступления пианистов оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие преподаватели консерваторий и музыкальных училищ России. Возглавил конкурсную комиссию заслуженный деятель искусств РФ, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заведующий кафедрой специального фортепиано Российской академии музыки им. Гнесиных Владимир Тропп.
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