​1 марта на очередном заседании расширенной коллегии службы ЗАГС Ярославской области были подведены итоги 2016 года и намечены задачи на 2017-й. Участие в мероприятии принял первый заместитель председателя Правительства региона Виктор Костин.



– В прошлом году органы ЗАГС Ярославской области сработали хорошо, с поставленными задачами справились достойно, хотя это было нелегко, – отметил Виктор Костин. – Сложности связаны прежде всего с тем, что меняются структура работы и подходы к ней, и вместе с тем Правительство региона ставит серьезные задачи. Но я уверен, что органы ЗАГС справятся.



Как показали результаты соцопроса, жители Ярославской области довольны работой органов ЗАГС.



– Одна из задач, поставленных перед нами в этом году, – обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством на территории Ярославской области, – отметила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Правительства области Ирина Колобова. – Также в этом году необходимо организовать работу по переводу в электронный вид записей актов гражданского состояния начиная с 1926 года и подготовить и провести мероприятия, посвященные 100-летию образования органов ЗАГС России.



В 2016 году на территории региона зарегистрировано 52090 актов гражданского состояния. Из них 15412 – о рождении детей, 8431 – о заключении брака.