|1 марта на очередном заседании расширенной коллегии службы ЗАГС Ярославской области были подведены итоги 2016 года и намечены задачи на 2017-й. Участие в мероприятии принял первый заместитель председателя Правительства региона Виктор Костин.
– В прошлом году органы ЗАГС Ярославской области сработали хорошо, с поставленными задачами справились достойно, хотя это было нелегко, – отметил Виктор Костин. – Сложности связаны прежде всего с тем, что меняются структура работы и подходы к ней, и вместе с тем Правительство региона ставит серьезные задачи. Но я уверен, что органы ЗАГС справятся.
Как показали результаты соцопроса, жители Ярославской области довольны работой органов ЗАГС.
– Одна из задач, поставленных перед нами в этом году, – обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством на территории Ярославской области, – отметила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Правительства области Ирина Колобова. – Также в этом году необходимо организовать работу по переводу в электронный вид записей актов гражданского состояния начиная с 1926 года и подготовить и провести мероприятия, посвященные 100-летию образования органов ЗАГС России.
В 2016 году на территории региона зарегистрировано 52090 актов гражданского состояния. Из них 15412 – о рождении детей, 8431 – о заключении брака.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
11:30
16 просмотров
2017.03.01 Дмитрий Миронов: «Ярославль получит почти миллиард рублей на ремонт дорог»2017.03.01 Глава региона: «В ближайшее время реализация проекта «Бережливая поликлиника» начнется еще в 5 медучреждениях»2017.03.01 Дмитрий Миронов: «600 миллионов рублей, выделенных Правительством Москвы, будут направлены на благоустройство зоны ЮНЕСКО»2017.03.01 В Ярославле завершился конкурс пианистов имени А.Д. Львовой2017.03.01 В Правительстве области обсудили перспективные направления охраны окружающей среды и контроля в сфере природопользования