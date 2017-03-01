|600 миллионов рублей, которые Ярославской области выделило Правительство Москвы, пойдут на благоустройство зоны ЮНЕСКО. Об этом сегодня на заседании муниципалитета Ярославля сообщил врио губернатора Дмитрий Миронов.
– Эти средства будут направлены на решение актуальных городских задач, – сказал Дмитрий Миронов. – Мы сосредоточим свои усилия не только на благоустройстве Советской площади и прилегающей к ней территории. Приведем в порядок исторический центр города – всю зону ЮНЕСКО.
Глава региона сообщил, что в планах – реставрация храмов, фасадов и кровель зданий, ремонт 13 улиц и пешеходных зон. Кроме того, по современным проектам будут реконструированы 4 парковые зоны.
Работы по ремонту и реставрации проведут в церкви Ильи Пророка и Кирилло-Афанасиевском мужском монастыре, Ильинско-Тихоновской церкви, ансамбле Спасо-Преображенского монастыря, Митрополичьих палатах.
Демидовский сквер должен стать новой зоной притяжения для жителей города и туристов. Здесь предлагается реализовать «живую» концепцию освещения, создать увлекательное и комфортное пространство.
Предусмотрено восстановление покрытия пешеходных зон от Стрелки до Советской площади, организация современного освещения.
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