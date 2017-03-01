​1 марта на заседании муниципалитета Ярославля, где проходят выборы нового мэра, врио губернатора Дмитрий Миронов подчеркнул: обеспечение доступной медицины – одно из основных направлений совместной работы Правительства области и руководства города.



– Мы уже запустили уникальный не только для нашего региона, но и для России проект «Бережливая поликлиника». Он позволит качественно повысить уровень оказания первичной медицинской помощи, – отметил Дмитрий Миронов. – Сегодня мы реализуем этот проект в двух городских поликлиниках. Работы в них будут завершены до апреля. И в ближайшие месяцы мы подключим к этой программе еще 5 учреждений здравоохранения.



В Ярославле реализация пилотного проекта Министерства здравоохранения РФ «Бережливая поликлиника» идет на базе детской поликлиники №5 и поликлиники №2. Главная задача – сделать посещение медучреждений максимально комфортным для пациентов путем модернизации первичной медико-амбулаторной сети.



Предусмотрено разделение потока посетителей, оптимизация работы регистратуры. Для удобства родителей малышей в детской поликлинике даже планируется оборудовать отсек для колясок.



В результате проведенной работы время пребывания в поликлиниках существенно сократится. В частности, если сейчас на сдачу крови у ярославцев уходит примерно 40 – 50 минут, то после внедрения новой программы пациент будет тратить на это не более 10 – 15 минут.