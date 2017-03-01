​1 марта на заседании муниципалитета Ярославля врио губернатора Дмитрий Миронов обозначил важные для Ярославля задачи, над реализацией которых правительство региона будет работать совместно с администрацией города и депутатским корпусом. Одна из них – наведение порядка в сфере дорожного хозяйства.



– С наступлением весны мы видим, как вместе со снегом сходит асфальт, – отметил Дмитрий Миронов. – Вместе с Правительством области и руководством города нам предстоит кардинально изменить положение дел в дорожной сфере. В текущем году впервые в рамках федеральной программы «Безопасные дороги» Ярославль получит беспрецедентную сумму – почти миллиард рублей. На эти средства мы планируем отремонтировать 25 магистралей.



В первую очередь работы будут проведены на наиболее загруженных участках дорог, требующих срочного ремонта: на Суздальском шоссе (от Московского проспекта до улицы Калинина), на улицах Маяковского, Космонавтов, Некрасова, Свердлова, Большой Федоровской, Гудованцева.



Также масштабный ремонт запланирован на автодороге Ярославль – Углич, юго-западной и северо-восточной окружных дорогах, автодороге Ярославль – Заячий Холм, Шебунино – Красный Профинтерн, Яковлевское – Диево-Городище и других.



На заседании муниципалитета Дмитрий Миронов также сообщил, что на средства, выделенные региону Правительством Москвы, будет проведен ремонт еще 13 улиц и пешеходных зон в исторической части города.