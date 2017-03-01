​На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области обсудили готовность сил и средств к прохождению паводкового периода.



– Для исключения случаев выхода на лед необходимо организовать в муниципальных образованиях профилактическую работу с населением, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Особое внимание следует уделить детским образовательным учреждениям. Их воспитанников важно научить безопасному поведению в период половодья.



Комиссия рекомендовала органам местного самоуправления совместно с УМВД России по Ярославской области необходимо организовать мероприятия по ограничению выхода граждан и выезда автотранспортных средств на лед, а также принять соответствующие нормативные правовые акты.



В ближайшее время будут проведены заседания районных и городских КЧС. Инспекторское подразделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ярославской области» проверит спасательные посты муниципальных образований. Департаменту охраны окружающей среды и природопользования и департаменту финансов Ярославской области поручено проработать вопрос привлечения необходимых сил и средств на проведение авиаразведки и наземного патрулирования районов, наиболее подверженных подтоплению.



На базе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области» будет организована круглосуточная работа оперативного штаба по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья и паводков на территории региона.



Также на заседании были выработаны рекомендации по организации подготовки к предстоящему пожароопасному периоду в муниципальных образованиях.