​Мэром Ярославля избран Владимир Слепцов, с сентября прошлого года исполнявший полномочия градоначальника. 1 марта на очередном заседании муниципалитета, прошедшем при участии врио губернатора Дмитрия Миронова, за него проголосовало абсолютное большинство депутатов.



– Сегодня важный день в жизни Ярославля, – сказал депутатам перед началом рассмотрения программ кандидатов Дмитрий Миронов. – Вам предстоит избрать главу администрации – человека, который в ближайшие 5 лет будет руководить городским хозяйством, отвечать за жизнеобеспечение Ярославля и благополучие горожан. И от вашего решения зависит, насколько эта работа будет успешной. Вы избраны жителями Ярославля. Поэтому сегодня вы высказываете не просто собственную точку зрения – вы выражаете волю горожан. Они наделили вас таким правом, и вы должны оправдать их ожидания.



Глава региона отметил, что в Ярославле накопилось немало проблем. Неудовлетворительное состояние дорог, а также городской и коммунальной инфраструктуры – только часть из них.



– Задача городской исполнительной власти, и главы администрации в первую очередь, – кропотливая ежедневная работа по обеспечению жизнедеятельности города. В этой работе не должно быть места политическим баталиям, которые всегда идут в ущерб хозяйственной деятельности, – отметил Дмитрий Миронов. – Правительство Ярославской области и лично я готовы помогать в решении актуальных для города вопросов.



На заседании муниципалитета выступила также прославленная ярославна, депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова. Она отметила, что Владимир Слепцов – грамотный управленец, хорошо знающий проблемы города и способный их решить.



– От имени партии «Единая Россия» хочу горячо поддержать кандидатуру Владимира Слепцова на пост мэра нашего города, – сказала Валентина Терешкова. – Все, что связано с Ярославлем, для меня свято. Я уже много лет стараюсь служить ему верой и правдой. Уверена, Ярославская земля достойна стать еще более красивой и комфортной. Благодаря поддержке нашего Президента Владимира Путина нам уже удалось реализовать здесь многие большие проекты. И, как правильно отметил глава региона Дмитрий Миронов, сделаем еще больше, если политические баталии отойдут на второй план. Мы должны все вместе сосредоточиться на работе, чтобы изменить жизнь людей к лучшему.



На пост мэра Ярославля кроме Владимира Слепцова претендовали еще пять кандидатов: бывший заместитель мэра Дмитрий Донсков, адвокат Игорь Климов, главный редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон, бывший муниципальный служащий Сергей Скорюков и индивидуальный предприниматель Елена Лешукова. Все они представили на заседании свои программы по развитию Ярославля и ответили на вопросы депутатов.



Владимир Слепцов рассказал, что ключевые направления его деятельности на посту мэра будут иметь социальную направленность.



– В первую очередь необходимо решать те вопросы, которые важны для людей: связанные с ремонтом и строительством дорог, благоустройством дворов, капитальным ремонтом многоквартирных домов, строительством социальных объектов, – сказал Владимир Слепцов. – Кроме того, необходимо последовательно и планомерно работать на улучшение внешнего облика нашего любимого города, развивать туризм, массовый спорт. У нас много профессиональных команд, но их может стать еще больше, если мы приложим усилия в этом направлении. И я буду благодарен, если мне будет оказана честь и вы поддержите мою кандидатуру.



Порядок выборов мэра был определен накануне, 28 февраля. На заседании комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка был утвержден регламент мероприятия, приняты решения, касающиеся как самой процедуры голосования, так и подсчета голосов.