​1 марта глава региона Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с секретарем генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Сергеем Неверовым и членом партии, депутатом Госдумы РФ Валентиной Терешковой. На встрече также присутствовали председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко и председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий.



Врио губернатора поблагодарил гостей за поддержку, которую они оказывают Ярославской земле, и рассказал о том, над какими программами в ближайшее время предстоит работать Правительству региона.



– В ближайшее время нам предстоит приступить к реализации крупных проектов, – отметил Дмитрий Миронов. – Речь идет и о благоустройстве всего исторического центра Ярославля с ремонтом улиц и тротуаров, фасадов зданий, реконструкцией парков и скверов. В городе также планируется масштабный ремонт дорог: в текущем году мы выделяем на эти цели беспрецедентную сумму – почти миллиард рублей. Кроме того, будем работать над благоустройством дворовых территорий. Реализуем проект «Решаем вместе». Приведем к современным стандартам наши поликлиники. В реализации этих программ нам помогают федеральные министерства, госкорпорации «Росатом» и «Ростех». Планы очень серьезные, поскольку проблем накопилось много. Мы рассчитываем и на поддержку партии «Единая Россия». Только совместными усилиями мы сможем решить поставленные задачи.



Сергей Неверов пообещал помощь в реализации значимых для региона проектов, особо выделив программу «Решаем вместе», инициированную Дмитрием Мироновым.



– Проект, направленный на благоустройство территорий, поддержку культуры, ремонт социальных учреждений, по-настоящему народный, – сказал Сергей Неверов. – Такие программы могут рассчитывать на содействие федеральных структур и депутатского корпуса в целом. Ведь их реализация в конечном итоге влияет на качество жизни людей.



Валентина Терешкова отметила роль Дмитрия Миронова в решении насущных проблем региона. В частности, она напомнила, что врио губернатора удалось перезагрузить отношения с компанией «Газпром» и запустить масштабный процесс газификации области. И в ближайшие 5 лет в муниципальных районах будут построены сотни километров новых газовых сетей.



Сергей Неверов также прокомментировал выбор, который сегодня сделали депутаты Ярославского муниципалитета на очередном заседании, проголосовав за назначение на пост мэра города Владимира Слепцова.



– Уверен, решение, которое сегодня принято ярославскими депутатами, принесет свои плоды и пойдет на пользу региону, – сказал Сергей Неверов. – Не могу не отметить конкурентность процесса. На пост мэра претендовали шесть человек. Надеюсь на успешность и демократичность выборных процессов в Ярославской области и в дальнейшем.