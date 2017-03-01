​1 марта врио губернатора Дмитрий Миронов принял участие в расширенном заседании фракции «Единая Россия» в Ярославской областной Думе, где также присутствовали Секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия», заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов, депутат Государственной Думы России Валентина Терешкова, секретари местных отделений партии. На встрече особое внимание было уделено губернаторскому проекту инициативного бюджетирования «Решаем вместе», который будет реализован совместно с партией «Единая Россия».



– Далеко не всегда средства и усилия местной власти направляются на действительно неотложные нужды. Порой имеют место субъективный подход к определению приоритетов, стремление пустить пыль в глаза, а на важные для людей объекты не хватает ни средств, ни желания. Поэтому нами принято решение об изменении системы планирования работ по благоустройству, – отметил Дмитрий Миронов. – Важно добиться, чтобы в первую очередь решались действительно актуальные наболевшие проблемы жителей региона. Для этого мы приглашаем к сотрудничеству всех активных граждан. Кроме того, отмечу, что всего на мероприятия по благоустройству в этом году из федерального и областного бюджетов запланировано выделение порядка 650 миллионов рублей.



Более половины суммы – 387 миллионов – будет направлено на благоустройство дворов. Около 35 миллионов рублей в рамках программы будут израсходованы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры. Еще 220 миллионов, так называемые депутатские фонды, пойдут на поддержку местных инициатив.



Также Дмитрий Миронов обратил внимание руководителей районов и поселений на то, что местные бюджеты должны принимать участие в реализации программы в размере не менее 5 процентов от стоимости работ, а депутатов попросил поработать с бизнес-структурами, пригласить их к участию в программе. Инициативу региона в ходе обсуждения сегодня активно поддержал Секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия», заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов.



– Взаимодействие региональных парламентов, регионального политического совета совместно с органами исполнительной власти на местах для решения конкретных задач – этот формат, предложенный главой региона Дмитрием Мироновым – важен и актуален для нас, – отметил Сергей Неверов. – Он является продолжением линии, заданной председателем партии «Единая Россия», председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Нам вместе важно решать главную задачу – улучшение качества жизни граждан.



Проект «Решаем вместе» предусматривает различные виды работ: ремонт асфальтового покрытия во дворах, обустройство парковочных мест, установку бордюров, малых архитектурных форм, уличного освещения, благоустройство парков и скверов, ремонт сельских Домов Культуры и многих других объектов. До 15 апреля на местах будут проходить встречи с жителями, после чего все предложения оформят в соответствующие заявки на участие в проекте.



В качестве успешного примера был представлен опыт города Ярославля. По словам мэра Ярославля Владимира Слепцова, в областном центре сейчас активно проходят встречи с жителями, уже представившими свои проекты по благоустройству дворовых территорий.



– У нас уже поступили обращения от граждан на благоустройство 250 дворовых территорий. С этими предложениями мы пойдем в Правительство области для утверждения программы «Решаем вместе». С мая приступим к их реализации, – сообщил Владимир Слепцов.



Отбор объектов будет проводить региональная конкурсная комиссия, работу которой возглавит лично Дмитрий Миронов. Для муниципальных образований сейчас поставлена задача – быстро и качественно подготовить необходимую документацию. До 1 мая на основании собранных заявок будет составлена адресная программа проведения работ, далее – запланирована ее реализация. Местные партийные организации «Единой России» вместе с жителями должны будут взять расходование бюджетных средств и качество выполнения работ под жёсткий общественный контроль. Итоги работы подведут уже ноябре.