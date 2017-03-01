​Сегодня первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин посетил площадки III регионального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В этом году они организованы на территории ярославского комбината технических тканей «Красный Перекоп».



– На чемпионате WorldSkills Russia царит атмосфера праздника и соревнования. Участники погружены в борьбу, – отметил Виктор Костин. – Здесь состязаются ребята, которые уже добились успехов на других международных площадках. Представлено много специальностей, участники показывают, чему их научили. Многие из них способны уже сейчас организовать свой бизнес, и мы готовы дать им грантовую поддержку.



В рамках регионального чемпионата WorldSkills в корпусе комбината развернуты площадки по семи направлениям: строительное, информационных и коммуникационных технологий, творчество и дизайн, промышленное производство, транспортное, сфера услуг и социальное.



Виктор Костин ознакомился с работой молодых специалистов, пообщался с конкурсантами и приглашенными экспертами. Участники конкурса продемонстрировали свои навыки в малярном деле, парикмахерском и кондитерском искусстве, штукатурной работе, кладке кирпича, сварке, ландшафтном дизайне.



– На чемпионате студенты ярославских колледжей и техникумов повышают свой профессионализм, а школьники, для которых на площадках организованы экскурсии, могут выбрать будущую профессию, – отметила главный эксперт по компетенции «Ресторанный сервис» Светлана Егорчева.



Напомним, III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) начался 27 февраля. В этом году в нем принимают участие более 280 студентов из 44 организаций среднего профессионального и высшего образования Ярославской области в возрасте от 16 до 22 лет. Они состязаются по 49 компетенциям. Ребята, набравшие максимальное количество баллов, получат возможность участвовать в отборочных соревнованиях для состязаний в финале V национального чемпионата, который пройдет в Краснодарском крае. В рамках регионального чемпионата организованы соревнования JuniorSkills. В них принимают участие более 50 ребят в возрасте от 10 до 17 лет.



Справка



WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профстандартов посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой стране, так и во всем мире.



Ярославская область вступила в движение «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 2014 году.