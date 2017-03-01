|2 марта в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области состоялось заседание оперативного штаба, посвященное вопросам организации и проведения весенне-полевых работ. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции с участием муниципальных районов.
Заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов напомнил, что глава региона Дмитрий Миронов поставил задачу в 2017 году увеличить ввод в оборот сельхозземель на 40 тысяч гектаров.
– Для реализации этой задачи предусмотрены различные меры государственной поддержки из областного и федерального бюджетов, – подчеркнул Валерий Холодов. – Правительство региона заключило одно из первых соглашений с Минсельхозом Российской Федерации, и в настоящее время мы готовы оказать необходимую поддержку производителям сельхозтоваров.
На заседании было отмечено, что значимой мерой поддержки производителей является помощь в технической и технологической модернизации. В этом направлении предусмотрена компенсация части затрат на приобретение техники для распашки неиспользуемых земель сельхозназначения в размере 20% от ее стоимости. Помимо этого, возможна поставка техники на льготных условиях через систему областного лизинга ОАО «Ярославльагропромтехснаб» и федерального АО «Росагролизинг».
Валерий Холодов напомнил, что с 2018 года меры государственной поддержки смогут получить только те сельхозтоваропроизводители, которые не имеют задолженности перед государственными фондами и налоговыми структурами. На сегодняшний день это лишь половина имеющихся в регионе предприятий.
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