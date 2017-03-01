​2 марта врио губернатора Дмитрий Миронов обсудил с представителями Федерации бокса России перспективы развития этого вида спорта в Ярославской области. Участие во встрече, которая прошла в Правительстве региона, приняли генеральный секретарь федерации Умар Кремлев, олимпийский чемпион Егор Мехонцев, суперчемпион мира по версии WBA – 2015 – 2016 Федор Чудинов.



– Я рад приветствовать на Ярославской земле столь представительную делегацию Федерации бокса России. Надеюсь, что ваш визит будет способствовать развитию в нашем регионе этого замечательного, мужского вида спорта, – сказал Дмитрий Миронов. – Бокс в нашем регионе имеет давние и славные традиции. В 60-е годы прошлого века ярославские спортсмены много раз становились призерами первенств СССР и победителями Кубка страны. Тогда же в Ярославле начали проводиться всесоюзные и международные турниры по боксу. Сегодня секции бокса есть во всех крупных городах Ярославской области.



Глава региона отметил, что в настоящее время бокс активно развивается в таких городах, как Ярославль, Рыбинск, Ростов, Тутаев, Гаврилов-Ям, Переславль-Залесский, Углич. На базе спортивных школ этим видом спорта бесплатно занимаются порядка 900 детей, работают больше 30 тренеров-преподавателей. Около тысячи взрослых спортсменов тренируются в спортивных клубах области.



Ежегодно проводятся чемпионаты и первенства региона, а также турниры по боксу среди женщин и девушек. Развитие женского бокса, который с 2012 года вошел в программу Олимпийских игр, идет особенно активно. В настоящее время четыре боксера из Ярославской области входят в состав сборной команды России, и три из них – девушки.



Ярославские боксеры регулярно становятся финалистами первенств России, победителями и призерами всероссийских и международных соревнований, первенств и чемпионатов ЦФО РФ.



Дмитрий Миронов подчеркнул: для дальнейшего развития бокса необходимо совершенствовать учебно-тренировочную базу спортивных школ. Кроме того, глава региона пообещал рассмотреть вопрос проведения в Ярославской области состязаний на Кубок губернатора.



Умар Кремлев поблагодарил Дмитрия Миронова за внимание к проблемам спорта и выразил уверенность, что поддержка на областном уровне будет способствовать дальнейшему развитию бокса.



На встрече были подняты вопросы, касающиеся медицинских обследований юных спортсменов, финансовой поддержки профессиональных боксеров, строительства тренировочных баз и спортивных залов. По словам заместителя мэра Ярославля Ивана Лилеева, в этом году планируется открыть реконструированный зал на улице Панина в Дзержинском районе.



Кроме того, собравшиеся отметили, что для развития бокса необходимы квалифицированные кадры.



– Без грамотных специалистов – тренеров, врачей, массажистов – не вырастить хороших спортсменов, – отметил Егор Мехонцев. – Даже при достаточном количестве залов и спортивных баз залогом успеха остается прежде всего наличие квалифицированных кадров.



Федор Чудинов подчеркнул значимость профилактической работы с молодежью именно в этом виде спорта. По его словам, важно, чтобы те умения и навыки, которые ребята приобретут, они использовали только на ринге и в интересах своих районов, городов или защищая честь страны.



В завершение встречи участники обменялись подарками. Президент региональной общественной организации «Федерация бокса Ярославской области» Дмитрий Шлапак презентовал Дмитрию Миронову боксерские перчатки. Глава региона передал в одну из спортивных школ перчатки с автографом известного американского боксера Роя Джонса.



Затем именитые спортсмены отправились во дворец спорта «Торпедо», где провели мастер-класс по боксу, а также приняли участие в автограф-сессии.