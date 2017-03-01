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С 1 января этого года оплата расходов на общедомовые нужды включена в плату за содержание жилого помещения. Это требование федерального законодательства, в связи с которым в Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения.



– Теперь вместо коммунальных услуг на общедомовые нужды вводится понятие «потребление коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме». По сути, ничего не изменилось, однако данные услуги переходят из категории коммунальных в категорию жилищных, – рассказала директор департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Елена Скоробогатова. – Начиная с января плата за общедомовые нужды включается в квитанцию отдельной строкой по каждому ресурсу. Речь идет о чисто техническом перераспределении и не предполагает увеличения платежей для населения. Как и раньше, верхний предел платы за ОДН будет ограничен нормативом, который утверждается Правительством Ярославской области.



Смысл вводимых новшеств в том, чтобы стимулировать управляющие компании к внедрению в многоквартирных домах энергосберегающих технологий и мотивировать их к экономии ресурсов.



– Если вы видите, что допущена ошибка, если у вас возникают сомнения в корректности сумм в квитанции, то в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую организацию за разъяснениями. Если там понимания не находите – то к нам в госжилнадзор, – посоветовала Елена Скоробогатова. – Мы проведем проверку, и в случае ошибки в адрес управляющей организации будет выдано предписание об устранении нарушения. Если предписание не будет исполнено в установленный срок, по отношению к организации будут применены меры административного воздействия. К примеру, если фактический размер расходов на общедомовые нужды меньше норматива и их расчет делается на основе показаний общедомовых приборов учета, то возможно начисление по фактическому объему потребления.



Важным нововведением является то, что поставщик коммунальных ресурсов может установить индикатор на индивидуальном приборе учета для выявления несанкционированного подключения, вмешательства в работу счетчика, к примеру, установки специальных магнитов. В случае если такой факт будет зафиксирован, потребителю придется оплатить коммунальную услугу в десятикратном размере месячного платежа.



С 2017 года также меняется порядок оповещения о наличии задолженности и о возможной приостановке или ограничении коммунальных услуг. Для более оперативного информирования граждан эти сведения будут отправляться не только в виде заказных писем, но и через систему ГИС ЖКХ, а также посредством СМС.​