​По результатам 2016 года в Ярославской области количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, сократилось на 7,5%. Также снизилось число неправомерных действий в отношении детей и подростков – на 8,7%, с 494 до 451. Об этом сегодня доложили на расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое провел первый заместитель председателя Правительства региона Виктор Костин.



– Прошу глав муниципальных районов серьезно погрузиться в проблему, чтобы в текущем году обеспечить дальнейшее снижение уровня преступности среди несовершеннолетних, – сказал Виктор Костин. – В этом году необходимо усилить работу по координации межведомственного взаимодействия, чтобы максимально защитить законные права детей.



Особый акцент Виктор Костин сделал на безопасности несовершеннолетних в Интернете. Он подчеркнул необходимость анализа популярных запросов в сети для исключения доступа детей к ресурсам, содержащим информацию, представляющую угрозу жизни и здоровью.



Как отметила заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области Светлана Морозова, эффективным путем решения задач профилактики безнадзорности и правонарушений является привлечение детей и подростков к движению «Юный друг полиции». В Ярославской области действуют 150 отрядов правоохранительной направленности, в которые входят более 2700 человек.



Для контроля за ситуацией в сфере немедицинского потребления психоактивных веществ несовершеннолетними в регионе ведется постоянный мониторинг. С детьми и подростками из группы риска организована индивидуальная профилактическая работа. Практически половина таких ребят охвачена досуговой деятельностью: они занимаются в спортивных секциях и творческих коллективах. Ежегодно для детей и подростков, находящихся на учете в органах и учреждениях системы профилактики, организуются областные и муниципальные профильные лагеря.